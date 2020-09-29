Орловцы жалуются на сбои в вывозе мусора куда только можно

Очередную иллюстрацию работы орловского регоператора “Зеленой рощи” представили в общероссийском народном фронте. Общественники направили обращение в администрацию города Орла и региональному оператору с предложением принять необходимые меры для улучшения качества вывоза мусора. По их словам, в последние недели к ним поступила масса обращений от орловцев о переполненных контейнерных площадках и возникновении стихийных свалок в местах, предназначенных для вывоза отходов.

«Особенно много жалоб поступило из Железнодорожного района Орла. Здесь мусором завалены контейнерные площадки на улице Пушкина и улице Ляшко. Есть обращения из Северного, Советского и Заводского районов. В связи с этим мы призываем власти обратить внимание на данную ситуацию», – рассказал член регштаба ОНФ Павел Меркулов.

После поступивших обращений о скоплении мусора на контейнерных площадках активисты ОНФ провели мониторинг и определили места скопления мусора. Так, огромное количество невывезенного мусора образовалось вокруг контейнерной площадки неподалеку от дома №161 на улице Васильевской. Как рассказали местные жители активистам ОНФ, отходы вокруг контейнерной площадки не убирают на протяжении многих недель. Основная масса лежащего рядом с контейнерами мусора – опиленные ветви деревьев. Активисты ОНФ обратили внимание на то, что последний месяц в Орле стоит жаркая погода, ветви высыхают и в любой момент могут загореться. Рядом располагаются хозяйственные постройки, которые построены преимущественно из древесины. В случае если ветви загорятся, могут пострадать и они.

Возмущение жителей Орла вызывает ситуация с вывозом мусора на Карачевском шоссе. Здесь в частном секторе нет контейнеров. Поэтому бытовые отходы складируют в непосредственной близости от проезжей части. Этот мусор затем вывозят, но делают это так редко, что мусор разлетается по близлежащей территории. Здесь же собираются и бродячие собаки.

«Наши активисты обращали внимание администрации Орла на данную проблему еще несколько лет назад. В ответ же мы получали утверждение, что в частном секторе нельзя оборудовать контейнерные площадки, так как согласно требованиям при их размещении должно соблюдаться определенное расстояние от жилых домов. Это расстояние составляет порядка 20–100 метров. Но в требованиях есть оговорка о том, что в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов в части размещения контейнерной площадки, данные расстояния могут быть изменены органом местного самоуправления. Поэтому мы призываем администрацию Орла проработать этот вопрос и где возможно оборудовать контейнерные площадки», – подчеркнул сопредседатель регштаба ОНФ Игорь Дробязгин.

Вопрос оборудования контейнерных площадок – довольно острый для столицы региона. Зимой текущего года активисты ОНФ обращались в администрацию Орла с предложением оборудовать контейнерную площадку на улице Пархоменко, где на протяжении последних лет идет активное строительство домов частного сектора.

«Отсутствие площадок для сбора мусора приводит к образованию здесь несанкционированных свалок. По итогам нашего обращения администрацией города Орла было принято решение о выделении средств на строительство контейнерной площадки. Работы по оборудованию новой контейнерной площадки должны быть завершены до конца 2020 года», – резюмировал руководитель регисполкома ОНФ Владимир Филонов.