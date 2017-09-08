Орловцы ждут «Снежного человека»

В Орле пройдет очередной турнир по силовому экстриму под названием «Снежный человек». Шоу запланировано на субботу 17 февраля в «Городском парке культуры и отдыха» и будет приурочено к «Дню защитника Отечества». Начало в 14-00.

Зрелищные силовые шоу получили прописку на орловской земле еще несколько лет назад и с тех пор шоу регулярно проходят и зимой, и летом. Организаторы в группе ВК раскрыли некоторые секреты предстоящих соревнований. В частности, зрителей ждет соревнования как среди мужчин, так и среди женщин. Первых ждет силовая эстафета, кантовка покрышки весом 320 кг, «прогулка дровосека» с 310 кг «колодцем» в руках и бег с пивными кегами. Также ребятам предстоит протащить на своих плечах конструкцию весом с небольшой автомобиль — 330 кг. Девушек ждут аналогичные соревнования, но с более легкими весами.

«Изюминкой» соревнования станет тяга автомобиля. Мужчин ждет авто весом в 8 тонн, девушек — 5-тонный снаряд.