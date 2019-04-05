5 апреля 2019



Орловцы жгут сухую траву. В итоге горят и дома, и животные

Ежедневно орловские пожарные выезжают на тушение сухой травы. Основной причиной травяных палов является пренебрежение правилами пожарной безопасности. В области сохраняется сухая погода. Только за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения привлекались 78 раз для тушения травяных палов. Общая площадь возгораний без малого составила 63 гектара. Всего с 25 марта по 4 апреля таких выездов было уже 270. Сухая растительность горела на площади 179 гектаров.

В большинстве случаев возгорания происходят по вине самих людей, от брошенных непотушенных сигарет, разведенных и оставленных без присмотра костров, специально организованных палов сухой травы, за которыми просто невозможно уследить. В регионе уже зарегистрированы случаи, когда огонь перекидывался на хозяйственные и дачные постройки. Не все орловцы помнят и знают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб., от 30 тыс. до 40 тыс. руб. и от 200 тыс. до 400 тыс. руб. соответственно.

Уголовная ответственность наступает в случаях если гражданином умышленно или по неосторожности уничтожено или повреждено чужое имущество (по неосторожности 250 тыс. руб. и более), также в результате лесного пожара уничтожены или повреждены лесных насаждения, или в результате нарушения требований пожарной безопасности наступило причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Забыв о коварстве огня, можно лишиться своего имущества, дома и даже жизни… Но, тем не менее, вопреки здравому смыслу люди продолжают вершить эти опасные деяния. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя, стерни – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный отказ от выжигания сухой растительности.

 

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Опубликовано 05 Апр 2019 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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