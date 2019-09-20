Орлу могут подарить инклюзивный пляж. Денег в казне на его покупку нет

Городу Орлу могут бесплатно предоставить оборудование для инклюзивного пляжа. Такая хорошая новость прозвучала на на заседании общественного совета по делам инвалидов. Напомним, презентация инклюзивного пляжа была проведена калининградской региональной общественной организацией инвалидов (КРООИ) «Ковчег» 9 и 10 августа на озере Светлая жизнь. Также в адрес администрации Орла поступили материалы об обустройстве инклюзивного пляжа, его стоимости и предложение приобрести пляжное оборудование.

Как пояснила начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Оксана Тарарыченкова, стоимость оборудования адаптивного пляжа составляет порядка 1 млн рублей за каждую единицу. Вместе с тем, ежегодно из городского бюджета на подготовку к купальному сезону и содержание городских пляжей выделяется всего 1,7-1,8 млн рублей. Этих средств хватает только на проведение самых необходимых мероприятий для подготовки двух пляжей к отдыху горожан. При формировании бюджета на 2020 год будет внесено предложение о выделении финансирования на оборудование инклюзивного пляжа.

Однако, как уточнил замруководителя департамента соцзащиты Александр Востриков, у нашего городе есть шансы стать победителем конкурса КРООИ «Ковчег» и получить оборудование бесплатно. Орел, по мнению организации, вошел в двойку лучших из семи городов, в которых прошла презентация инклюзивного пляжа. Кроме того, есть возможность общественным организациям Орла поучаствовать, по примеру КРООИ «Ковчег», в конкурсе Фонда президентских грантов, отметила Оксана Тарарыченкова. В итоге члены общественного совета приняли решение оказать содействие городскому отделению организации «Российский Красный Крест» в составлении документации для подачи заявки на участие в президентском гранте.