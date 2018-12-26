Орлу нужны полномочия

№44 (537) от 26 декабря 2018 г.

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов обратился к прокурору Орловской области и мэру Орла с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении в муниципалитет градостроительных полномочий

«От имени и по просьбе архитекторов, входящих в Орловскую областную организацию Союза архитекторов России, 17 декабря 2018 г. я написал обращение на имя прокурора Орловской области Полуэктова И.В., а также мэра г. Орла Новикова В.Ф., где подробно описал незаконность передачи в 2014 году градостроительных полномочий из муниципалитета на региональный уровень, — сообщил депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.-

— Необходимо подчеркнуть, что после прекращения деятельности Орловского городского градостроительного совета в г. Орле исполнительная власть г. Орла стала грубейшим образом нарушать федеральное и региональное законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и землепользования. Именно поэтому на сегодняшний день в г. Орле нечистым на руку предпринимателям и чиновникам можно всё — в прямом смысле этого слова: например, можно строить дома на дороге в нарушение градостроительных норм и правил, можно уродовать территории памятников истории и культуры, можно застраивать микрорайоны без необходимого количества социальных объектов, т.е. можно абсолютно всё – лишь бы были деньги!

Следует отметить, что, согласно ст. 133 Конституции РФ, которая гарантирует всем гражданам России и каждому в отдельности право на местное самоуправление, наложен категорический запрет на ограничение прав местного самоуправления со стороны органов государственной власти и их должностных лиц. Эти гарантии защищены судом в соответствии со ст. 133 Конституции РФ.

Действующим законодательством не допускается передача на постоянной основе полномочий и прав местного самоуправления органам региональной государственной власти. Статьёй 75 Федерального Закона № 131 от 06.10.2003 г. «Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления» предусмотрено только три случая такой передачи:

Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации в случае:

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных образований;

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств, либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом.

В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих полномочий органов местного самоуправления принимается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на основании решения представительного органа местного самоуправления или решения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принимаемого большинством (не менее двух третей) голосов от установленного числа депутатов. Указ (постановление) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о временном осуществлении исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления должен (должно) содержать:

1) перечень осуществляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами;

2) перечень исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) должностных лиц, назначаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления, с распределением этих полномочий между ними;

3) срок, в течение которого исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляются отдельные полномочия органов местного самоуправления и который не может превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи;

4) источники и порядок финансирования временного осуществления исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления.

Не могут временно осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления по принятию устава муниципального образования, внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного самоуправления, изменению границ территории муниципального образования, преобразованию муниципального образования.

Решения органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные в настоящей статье, могут быть обжалованы в судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.»

В нарушение конституционных прав граждан муниципального образования «город ОРЁЛ » и процитированных выше статей действующего Федерального Закона № 131 от 6 октября 2003 г. экс-губернатор Орловской области Потомский В.В., до истечения срока полномочий отправленный в отставку, подписал правительственный документ о передаче полномочий в сфере архитектуры, градостроительства и землепользования от органов местного самоуправления городского округа г. Орёл в органы государственной власти региона.

Передача полномочий в этой сфере деятельности муниципальной власти Федеральным Законом №131 не допускается. В городе Орле упразднена должность главного архитектора, прекращена деятельность Орловского городского градостроительного совета. Всё это привело к управленческому хаосу и многочисленным нарушениям в градостроительной деятельности на территории г. Орла за истекший период со дня передачи полномочий.

Ныне действующий губернатор Орловской области Клычков А.Е., в нарушение ст.133 Конституции России и действующего законодательства, незаконно, отдельным постановлением замкнул на себя все вопросы градостроительства и землепользования в г. Орле, что подтверждено статьёй 131 Основного Закона.

В связи с вышеизложенным от имени и по просьбе архитекторов, входящих в Орловскую областную организацию Союза архитекторов, я обратился к прокурору Орловской области с просьбой:

– принять меры прокурорского реагирования и провести срочную проверку по изложенным фактам, защитив права граждан, проживающих в г.Орле;

– обязать органы местного самоуправления полностью восстановить полномочия и структуры, используемые в градостроительной деятельности и в вопросах землепользования на территории города Орла, предусмотренные действующим законодательством и Уставом муниципального образования;

– после проведения всех проверочных мероприятий направить мне письменный мотивированный ответ о принятом решении.

А также обратился к мэру г. Орла Новикову В.Ф. с просьбой:

– рассмотреть данное заявление и обязать ответственных лиц в кратчайшие сроки принять необходимые и соответствующие меры;

– незамедлительно вынести на январское заседание сессии горсовета г. Орла в 2019 году вопрос о возвращении на муниципальный уровень полномочий по утверждению генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов городского округа г. Орёл документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство;

– вернуть полномочия представительного органа власти по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования;

– восстановить с 1 января 2019 г. должность главного архитектора г. Орла и деятельность городского градостроительного совета г. Орла».