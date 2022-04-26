Орлу опять пообещали аэропорт

Издание «Интерфакс» со ссылкой на постановление минтранса РФ сообщает, что «власти РФ в ближайшие два года планируют выделить 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Южный» в Орле».

«Аэропорт «Южный», расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше 10 лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн, а также вертолеты всех типов. В конце 1990-х аэропорт был базовым для авиакомпании «Трансаэро», которая выбрала орловскую юрисдикцию из-за налоговых льгот. Но в 2004 году «Трансаэро» перебазировалась в Санкт-Петербург, после чего орловский аэропорт стал приходить в упадок. В 2010 году он был исключен из госреестра гражданских аэродромов РФ в связи с отсутствием регулярных вылетов и нарушением требований к госрегистрации и обеспечению безопасной эксплуатации. Орловские власти не раз планировали восстановление или переформатирование неработающего аэропорта. В 2015-2016 гг. несколько раз объявлялся конкурс на передачу аэропорта в концессию — каждый раз он признавался несостоявшимся из-за подачи менее двух заявок», — пишет «Интерфакс».

400 миллионов на восстановление воздушной гавани выделят в 2022 году, и еще 600 миллионов – в 2023. Издание напоминает, что для возобновления работы «Южного» нужен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, модернизация рулежной дорожки и перрона, обновление аэровокзала. Важная деталь – упомянутые средства наш город получит, так как решено было отказаться от другого проекта — реконструкции новосибирского аэропорта «Толмачево».