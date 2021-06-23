Орлу отсрочили возврат бюджетного кредита

Возвращение бюджетного кредита, взятого городом еще в 2018 году, переносится на 2024 год. Об этом рассказали на заседании комитета по бюджету и налоговой политике горсовета. Комитет предложит коллегам утвердить допсоглашение администрации города и департамента финансов регионального правительства на июньском заседании горсовета. Документ предусматривает отсрочку погашения задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета Орловской области в сумме 16,5 млн рублей на срок до мая 2024 года. Первоначально планировалось вернуть эти средства в мае текущего года. В отличие от коммерческих кредитов выплаты по бюджетному кредиту для муниципального образования установлены в размере 0,1% годовых.