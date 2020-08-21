Орлу пообещали разблокировать счета всех школ и детских садов

Счета всех учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования города Орла разблокируют. Об этом заявили в ходе заседания профильного комитета облсовета. Замглавы администрации Орла Игорь Краличев напомнил, что общее количество образовательных организаций города Орла – 136. У 106 из них на текущий момент операции по расчётным счетам приостановлены. Просроченная кредиторская задолженность образовательных организаций города Орла по состоянию на 15.08.2020г. составляет 543 млн рублей. Основную часть составляют налоговые страховые взносы и платежи за коммунальные услуги. Игорь Николаевич также счёл необходимым отметить, что данная ситуация всё же не сказалась на подготовке образовательных учреждений к учебному году.

Председатель комитета Олег Кошелев в ответ обратил внимание, что в состав комитета входят три руководителя учебных заведений города Орла, и они по собственному опыту могут сказать – данная заслуга полностью принадлежит руководителям и коллективам образовательных организаций. А проделанную ими работу можно приравнять к трудовому подвигу, так как нет возможности воспользоваться даже средствами, полученными за оказание платных услуг. И это в то время, когда пришлось понести дополнительные расходы для соблюдения всех мер предосторожности, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.

Олег Кошелев поинтересовался, когда счета всё же разблокируют, ведь финансовая поддержка городу из областного бюджета согласована. Руководитель департамента финансов Елена Сапожникова отметила, что деньги были отправлены ещё вчера, 19 августа.