Орёл без картошки, что свадьба без гармошки

№34 (613) от 16 сентября 2020 г.

Сезон уборки картофеля завершается неоптимистичными прогнозами: цены на второй хлеб уже этой осенью могут существенно подрасти. Причина в том, что 2020 год стал для картофеля неурожайным. От сильнейшей засухи пострадали Сибирь, Урал, Алтай, Ставрополь, а Подмосковье, Чувашию и Кострому, напротив, затопило.

В Орловской области без засухи и потопов ситуация не менее тяжелая. Традиционная для Орловского региона культура постепенно исчезает с местных полей: подконтрольные олигархам холдинги ориентируются на зерновые культуры, так что картофель в основном выращивают либо фермеры, либо владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), иными словами, простые граждане. Последние все чаще жалуются на низкие урожаи, в этом году особенно.

— Мы выращиваем картошку в Болховском районе, где живет наша мама-пенсионерка, еще несколько лет назад на урожаи никто не жаловался, — рассказала «Орловской среде» жительница Орла Людмила Астахова. — Выращенной картошки хватало на четыре семьи. В этом году с пятнадцати соток собрали только пятнадцать ведер на еду, семнадцать оставили на посадку и столько же собрали по «мелочи», курам пойдет. Вот и весь урожай. Картошка, можно сказать, в основном вся мелкая, размером с яйцо, крупной нет. Поэтому пришлось покупать. На «Курском» рынке в Орле по двадцать рублей за килограмм продавали якобы кромскую картошку, но она оказалась на вкус, как мыло. Так что неизвестно, откуда на самом деле её привезли. Была картошка и по двадцать пять, и даже по тридцать пять рублей. Сказали, что дешевле, чем за шестнадцать-двадцать рублей оптом, в сезон уже не купишь, потому что картошки мало. Мы купили у знакомых три мешка.

— В нашей деревне Черногрязка, она потому так и называется, что там один чернозем, картошка была всегда, в этом году все соседи жалуются на неурожай, — продолжила Людмила. — Старики говорят, что виной всему зима без снега и отсутствие дождей, не хватило влаги. Кто помоложе, считает, что сорта надо обновлять. У нас ведь как: сажаем каждый год новый сорт по одной борозде, картошку берем у соседей, вот два-три сорта с огорода на огород и кочуют. Болезни и вредители никуда не деваются. Синеглазки нет давно, мы сажаем в основном розовую картошку, но в прошлом году она была сильно изъедена, в этом году такого нет, но попадается много чёрной. Но где взять новые сорта? Вообще с ценами на картофель беда. Если в прошлом году зимой египетская в сетевых магазинах продавалась по тридцать пять-сорок рублей, то что же будет в этом году?

Столичные цены для Орловского региона

Попробуем с этим разобраться. Сейчас середина сентября. В Орловской области завершается уборка урожая сельскохозяйственных культур. Аграрные чиновники рапортуют о небывалом урожае зерновых. Так ли это, и как отразится рекордный урожай на цене и качестве орловского хлеба, станет ли хлебная продукция дешевле и доступнее для населения, покажет время. Однако уже сейчас можно говорить о прогнозируемом снижении валового производства технических масличных культур, из которых делают, в том числе, пищевое растительное масло. И, что самое неприятное, руководство Орловской области, увлеченное строительством свинарников и поездками к арабским шейхам с предложениями о продаже зерна, совсем забыло о собственном населении и проваливает планы по сбору картофеля, овощей открытого грунта и фруктов. А ведь именно эти продукты питания всегда относились к социально значимым, поскольку не просто ежедневно присутствуют в рационе простых жителей, но и составляют его основу.

Проживая в аграрной области, орловчане уже привыкли к дефициту целого ряда сельскохозяйственных продуктов местного производства. Они обходятся иногда даже более дешевой привозной продукцией или же выращенной в собственных приусадебных хозяйствах. Однако в этом году цены на картофель могут действительно неприятно удивить.

По информации издания «Московский комсомолец», из-за недобора картофеля в целом по стране цены на него могут значительно вырасти. Эксперты советуют вспомнить советское прошлое и позаботиться о запасах на зиму. От засухи пострадали Урал, Сибирь и Дальний Восток. В ряде регионов (отдельные районы Новосибирской, Челябинской областей, Алтайского края) был объявлен режим ЧС. Европейская часть России столкнулась с другими проблемами: так, северная часть Подмосковья, Чувашия, Кострома и ряд областей Северо-Западного федерального округа пострадали от излишнего количества осадков. В связи с этим резко выросли затраты на средства защиты растений, пришлось бороться с бактериозами, многим хозяйствам нанес урон фитофтороз. Переувлажнение в этих регионах скажется не только на объемах сборов, но и на качестве столового и семенного картофеля.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров), из-за погодных сложностей и пандемии коронавируса объем производства овощей в фермерском секторе в целом по России, хотя и не критично, но снизится. «Пока ещё цены на продукты для традиционного борщевого набора более-менее приемлемые. Специалисты это объясняют сезонным фактором. В сентябре, когда начинается сбор урожая, цены, как правило, всегда щадящие». Но что нас ждет дальше?

Корреспонденты «МК» в эти дни прошли по торговым сетям и фермерским рынкам, чтобы узнать, сколько стоит овощеводческая продукция. Вот их впечатления от увиденного: «Кило картофеля в супермаркете стоит 17-25 рублей. Капуста – 20-40 рублей, морковка (мытая) – 50, обычная – 25 рублей, свекла – 15-20, репчатый лук – 20-25 рублей. Сильно подорожал чеснок. Буквально неделю назад он был по 150 рублей – российский, хороший. Сейчас – 350! Рядом лежит китайский дешевый, но его не покупают. На развалах овощи выглядят чуть предпочтительнее, хотя немного дороже магазинных».

Напомним, речь идет о Москве. Но когда мы начинаем понимать, что такое глобализм в масштабах страны? Именно сегодня, когда в аграрной Орловской области не производятся в достаточном количестве картофель и овощи и цены на них приближаются к столичным. В самых популярных сетевых супермаркетах в Орле килограмм картофеля уже сегодня стоит от 16,8 до 35 рублей.

В Тулу через Орёл

А теперь о том, что сделало правительство области во главе с Андреем Клычковым и аграрными чиновниками, чтобы увеличить объемы производства высококачественного картофеля и овощей для обеспечения собственного населения этой продукцией по доступным ценам, а также для реализации её излишков. Если не считать пиар-покатушек Клычкова на импортной технике по полям одного из картофелеводческих хозяйств Орловской области, то … ничего.

Как обстоят дела с картофелеводством в целом по стране? Если не брать в расчет еще не завершившийся 2020 год с его природными катаклизмами в различных регионах страны, а посмотреть статистику за предыдущие пять лет по отношению к 2014 году, то валовые сборы картофеля (промышленного выращивания) в Российской Федерации увеличились на 22,3% (на 1 376,0 тыс. тонн), за десять лет (к 2009 году) — на 28,3% (на 1 665,4 тыс. тонн).

В Орловской области ситуация обратная: спад производства картофеля наблюдается практически во всех категориях хозяйств. К примеру, в 2019 году все категории хозяйств собрали всего 240,7 тыс. тонн картофеля, что на 22,7% ниже, чем пять лет назад.

Собственно, и в 2020 году в Орловской области не стоило ожидать большого урожая картофеля еще с весны, когда стало известно, что площади под этой культурой сокращены до 14,8 тыс. га (94,1 % к 2019 году). Наибольшее сокращение площадей картофеля (86,8 % к 2019 году) произошло в фермерских хозяйствах. Самые «стойкие» фермеры, такие как ИП Глава К(Ф)Х Стебаков В.И. вынуждены заниматься этой культурой, несмотря на отсутствие должных мер господдержки, чтобы оправдать многомиллионные траты на специализированную технику, оборудование, строительство картофелехранилищ. В крестьянских (фермерских) хозяйствах области в совокупности картофель занимает всего 1412 гектаров. Еще меньше его посадили в сельскохозяйственных организациях — 760 гектаров (97,8 % к 2019 году). Целый ряд сельскохозяйственных организаций в последние годы ушёл из этого бизнеса из-за низкой рентабельности отрасли и недостаточных мер господдержки. Одним из сельхозпредприятий, сохранивших картофельный бизнес и продолжающих его развивать на достаточно больших площадях, остается ООО «ЭлитБиоПродукт».

По данным Росстата, наибольшие площади картофеля (более 85 %) сосредоточены в личных подсобных хозяйствах граждан региона – 12,6 тыс. га. Вместе с тем, как отмечается, в текущем году снизились и они — на 5,2 % по отношению к 2019 году. Однако важно другое: сытых и довольных своим положением чиновников мало интересуют нужды простых людей. Как свидетельствует Росстат, доля картофеля в общей посевной площади Орловского региона к 2020 году снизилась до 1,1 %, при среднем значении этого показателя в ЦФО – 2,2 %. На 1 сентября 2020 года в хозяйствах всех категорий Орловской области было собрано всего 55,9 тыс. тонн картофеля (86,7 % к 2019 году).

Поэтому совсем не удивительно, что дочерняя структура мирового лидера по производству картофеля фри — корпорации McCain, с которой проводили переговоры губернатор Андрей Клычков и экс-руководитель регионального департамента АПК, а ныне куратор всего агропромышленного блока Сергей Борзенков, отказалась от предложения реализовать проект по переработке картофеля на территории Орловской области.

По сообщениям СМИ со ссылкой на правительство Тульской области, канадская компания McCain намерена инвестировать 12 млрд руб. в производство картофеля фри в соседнем регионе. Наблюдательный совет особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области утвердил заявку ООО «Маккейн Фудс Рус» на получение статуса резидента летом этого года.

Дочерняя структура мирового лидера по производству картофеля фри — корпорации McCain — планирует разместить в «Узловой» целый комплекс по переработке картофеля. Проект предусматривает создание 164 рабочих мест.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Маккейн Фудс Рус» зарегистрирована в г. Узловая ещё в июне 2020 года. Основной вид деятельности — производство готовых пищевых продуктов и блюд, другие виды деятельности — переработка и консервирование картофеля, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами, складирование и хранение. Владельцы компании — голландские McCain Foods Holland B.V. (99,99%) и McCain Europa B.V. (0,01%), генеральный директор — Александр Петров.

Почему соседний регион оказался более привлекательным для такого серьезного и перспективного инвестора? Всё просто: Тульская область входит в Топ-5 регионов — крупнейших производителей картофеля в Российской Федерации.

По итогам 2019 года, первое место в общем объеме производства картофеля промышленного выращивания (данные по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, без данных по хозяйствам населения) принадлежало Брянской области — 827,2 тыс. тонн. По отношению к 2018 году, валовые сборы снизились на 5,5% (на 48,3 тыс. тонн). Доля Брянской области в производстве российского картофеля составила 10,9 %. На втором месте оказалась Тульская область с долей производства 7,8% (588,8 тыс. тонн). Это на 38,4% (163,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Ещё один субъект ЦФО – Московская область — занимал четвертую строчку рейтинга с долей объема промышленного производства картофеля 6,1% (463,8 тыс. тонн). По отношению к уровню годичной давности валовые сборы увеличились на 25,2% (на 93,4 тыс. тонн).

На что надеялось правительство Орловской области, когда приглашало в Орёл канадскую компанию-переработчика? На то, что о McCain раструбят подконтрольные СМИ?

Накорми себя сам

Забалтывание проблем, связанных с трудностями в производстве, хранении и сбыте картофеля привели к тому, что Орловская область выпала из обоймы крупных картофелепроизводящих регионов страны и находится в хвосте третьего десятка субъектов, занимающихся картофелеводством. Учитывая, что почвенно-климатические условия Орловского региона благоприятствуют производству картофеля, и есть оптимальная логистика для его поставок в столицу и другие субъекты, провал в его производстве можно объяснить лишь бездействием чиновников, их нежеланием и неумением организовать возделывание картофеля в различных секторах экономики, включая личные подсобные хозяйства граждан.

Селянам, бессменно возделывающим на своих участках картофель и не имеющим возможности чередовать его посадки с другими сельхозкультурами из-за ограниченности земельной площади, не оказывается помощь в избавлении от такого опасного карантинного объекта, как картофельная золотистая нематода. Известно, что потери урожая при сильном заражении почвы этим вредителем могут составлять 70-90%. Практически на все районы области наложен карантин по этому опасному объекту, а возможности закупить чистый, оздоровленный семенной материал картофеля как не было, так и нет. Вместо рекомендаций – штрафы. Давайте просто запретим заниматься выращиванием картофеля в Орловской области и будем ездить за ним в соседнюю Брянскую, которая поставляет его даже в Белоруссию и Польшу. Как такая идея департаменту сельского хозяйства Орловской области?

Ничуть не лучше ситуация и с производством овощей в открытом грунте. Об их промышленном производстве говорить и вовсе не приходится. С банкротством единственного овощеводческого хозяйства ООО «Виннер» (Мценский район) жители области забыли не только как выглядят брокколи, кольраби, цветная и пекинская капуста и другие овощи, но и потеряли производство столовой свеклы и моркови в промышленных масштабах. Шестьсот гектаров овощей в виде условно зеленого горошка и фасоли в сельхозорганизациях и менее 15 гектаров капусты, столовой свёклы, моркови в фермерских хозяйствах в 2020 году — вот предел орловских чиновников, не способных организовать производство полезной овощеводческой продукции.

Как бы в этом году не пришлось Андрею Клычкову и Сергею Борзенкову отправляться в Московскую и Тульскую области за картофелем и овощами. Впрочем, о чем это мы? В том, что губернатор и его чиновники, находящиеся на государственном пансионе, будут сыты и без орловских продуктов, сомневаться не приходится.

Что касается простых жителей области, то они фактически сами обеспечивают себя картофелем и овощами, не получая дотаций и субсидий. Не случайно ни в одном из докладов регионального департамента сельского хозяйства, включая недавний, прозвучавший 14 сентября на заседании правительства области, не упоминается ни об объемах производства картофеля, ни о его стоимости. Зато из всех утюгов мы слышим о рекордных 4 млн тонн зерна.

Между тем, орловчане едят картофеля не меньше, а, может быть, и больше, чем хлеба. При минимально рекомендуемой норме 90 кг на человека фактическое потребление картофеля в год на душу населения в Орловской области составляет 135 килограммов. Если Андрей Евгеньевич не в курсе, то картофель в Орловской области всегда был одним из самых доступных и любимых продуктов. И если в этом году цены на него существенно повысятся, нужно дать возможность личным подсобным хозяйствам как можно больше продать его на ярмарках. Возможно, где-то организовать специальные торговые точки для продажи картофеля, чтобы люди покупали его без наценки.

Наталья Зарубина

Эксперты маркетингового агентства MegaResearch исследовали так называемый «борщевой набор» и обнародовали результаты своих изысканий.

Оказывается, ведущая роль в овощном ансамбле принадлежит картошке! Ее доля – около 60%. Дальше идут лук-репка (16%), белокочанная капуста и морковь (по 10%), свекла (5%).

Такое количество лука в борще может показаться странным. Но маркетологи уточняют: речь идет не о конкретной кастрюле с супом, а об общем потреблении овощей из «борщевого набора».

Информация к размышлению:

Подмосковье стало лидером среди регионов России по переработке картофеля — Минсельхозпрод МО

Более 60 тыс. тонн картофеля переработали предприятия Московской области за первое полугодие, это наибольший результат среди регионов России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«По итогам шести месяцев текущего года Подмосковье занимает первое место в стране по переработке картофеля с объемом более 64 тыс. тонн», — приводят в ведомстве слова его главы Андрея Разина.

Он добавил, что второе, после Подмосковья, место по переработке картофеля занимает Липецкая область с результатом 27,7 тыс. тонн.

В структуру рынка переработки входит приготовленный и консервированный, резаный и замороженный, обжаренный или подсушенный картофель. Этот овощ перерабатывают в крахмал, хлопья, гранулы, а также в ломтики и чипсы.

Всего на территории Подмосковья переработкой картофеля заняты 14 предприятий, их общая мощность — 170 тыс. тонн продукции в год.

ИА Интерфакс

Объем мирового рынка картофеля вырос на 6% в 2019 году

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отчете: «World — Potato — Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights».

Потребление по странам

Странами с самыми высокими объемами потребления картофеля в 2019 году стали Китай (93 млн тонн), Индия (51 млн тонн) и Украина (23 млн тонн), совокупная доля которых составила 45% от общего объема потребления. Суммарная доля потребления картофеля в России, США, Германии, Бангладеше, Польше, Нидерландах, Канаде и Беларуси составила 23% от общего мирового объема.

В стоимостном выражении Китай лидирует среди всех стран — потребителей картофеля в мире ($52,3 млрд), вторую строчку занимает Индия ($10,5 млрд).

Странами с самым высоким уровнем потребления картофеля на душу населения в 2019 году были Беларусь (591 кг на человека), Украина (521 кг на человека) и Нидерланды (350 кг на человека).

Прогноз рынка на 2019 — 2030 гг.

Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие будет расти мировое потребление картофеля. Динамика роста прогнозируется на уровне +1,6% в год на период с 2019 — 2030 гг., что приведет к увеличению объема рынка до 441 млн тонн к концу 2030 года.

Производство в 2007 — 2019 гг.

В 2019 году мировое производство картофеля составило 371 млн тонн. Это на 2,1% больше, чем в 2018 году. Общий объем производства с 2007 по 2019 гг. увеличивался в среднем на 1,6% в год.

Экспорт по странам

В 2019 году крупнейшими экспортерами картофеля стали: Франция (3,5 млн тонн), Германия (1,9 млн тонн), Нидерланды (1,8 млн тонн), Бельгия (1 млн тонн) и Египет (0,7 млн тонн). Совокупная доля этих 5 стран достигла 60% от общего объема экспорта. Далее следовали Пакистан (625 тыс. тонн), США (550 тыс. тонн), Канада (504 тыс. тонн), Китай (471 тыс. тонн), Индия (417 тыс. тонн), Испания (303 тыс. тонн) и Саудовская Аравия (294 тыс. тонн).

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками картофеля в мире стали Франция ($812 млн), Нидерланды ($800 млн) и Германия ($440 млн), совокупная доля которых составила 43% мирового экспорта. За этими странами последовали Китай, Египет, США, Бельгия, Канада, Испания, Пакистан, Индия и Саудовская Аравия — 35% мирового экспорта.

Экспортные цены по странам

В 2019 году средняя экспортная цена на картофель составила $323 за тонну, что на 4,1% выше по сравнению с 2018 годом. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2011 году, когда экспортная цена выросла на 18% в годовом исчислении и достигла пика в $375 за тонну. В 2019 году самые высокие экспортные цены были у Китая ($613 за тонну), а самые низкие у Саудовской Аравии ($170 за тонну).

Fruitnews