Орёл будет заботится о праздничном украшении и после торжеств

Сити-менеджер Александр Муромский поручил закрепить сотрудника, который будет ответственен за сохранение всего праздничного оборудования. Ко Дню города на Тургеневском и Герценском мостах были смонтированы световые инсталляции. Все должно остаться на балансе УКХ. Ранее глава горадминистрации давал поручение внимательно подходить к вопросу необходимости демонтажа гранитных камней, опорных плит, стен и анализировать целесообразность выполнения работ. Начальник УКХ Светлана Климова отметила, что все плиты с бульвара Победы были переданы на ответственное хранение, в соответствии с договором, компании «Артстрой». Гранитные плиты прошлых лет хранятся на территории МУП «Спецавтобаза», — добавили в пресс-службе горадминистрации.