7 августа 2018



Орёл будет заботится о праздничном украшении и после торжеств

Сити-менеджер Александр Муромский поручил закрепить сотрудника, который будет ответственен за сохранение всего праздничного оборудования. Ко Дню города на Тургеневском и Герценском мостах были смонтированы световые инсталляции. Все должно остаться на балансе УКХ. Ранее глава горадминистрации давал поручение внимательно подходить к вопросу необходимости демонтажа гранитных камней, опорных плит, стен и анализировать целесообразность выполнения работ. Начальник УКХ Светлана Климова отметила, что все плиты с бульвара Победы были переданы на ответственное хранение, в соответствии с договором, компании «Артстрой». Гранитные плиты прошлых лет хранятся на территории МУП «Спецавтобаза», — добавили в пресс-службе горадминистрации.

 

Под крышей дома своего
Кинотеатр «Родина» в Орле расконсервируют?
Орловские врачи снова отправились в Крым
Опубликовано 07 Авг 2018 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"