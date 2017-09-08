Орёл готовит законопроект, который может помочь в расселении аварийного жилья

Новый законопроект предполагает, в частности, предоставление застройщикам земельных участков без конкурса. Но только если они обязуются предоставить в муниципальную или государственную собственность не менее 10% жилья для расселения жителей аварийных домов. Законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов горсовета, и в случае одобрения в облсовет.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, на данный момент в Орле более сотни многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года и, соответственно, в федеральную и региональную программы по расселению не вошли. Сейчас программы завершились, а когда будет закончена разработка новой — пока не ясно.

Вместе с тем, продолжается работа по выявлению и расселению аварийных домов, представляющих опасность для проживающих там людей. Так, жителей дома на ул. Черкасской, 73а расселят уже в ближайшее время. Для них закуплены квартиры в микрорайоне «Болховский», сейчас жилые помещения проходят процедуру регистрации. В настоящий момент в доме по Черкасской, 73а продолжают жить четыре человека. Они уведомлены об опасности, однако от переселения в маневренный фонд отказались.

Кроме того, специализированной организацией «Гражданпроект» завершено обследование дома по улице Калинина, 2. Опасными признаны несущие конструкции одного из подъездов. Его жители уведомлены об этом, им предложен вариант размещения в маневренном жилье муниципалитета. До конца этой недели «Гражданпроект» подготовит предложения по аварийным работам и устранению опасности для жизни и здоровья людей. Затем будут составлены сметы и работы выполнят за счет средств резервного фонда города.

 

В «Кораблике» нашли опасную одежду для детей
В Орле пропали двое 14-летних школьников
11 марта пройдет первенство Орла по плаванию
Опубликовано 26 Сен 2017 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"