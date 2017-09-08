Орёл готовит законопроект, который может помочь в расселении аварийного жилья

Новый законопроект предполагает, в частности, предоставление застройщикам земельных участков без конкурса. Но только если они обязуются предоставить в муниципальную или государственную собственность не менее 10% жилья для расселения жителей аварийных домов. Законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов горсовета, и в случае одобрения в облсовет.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, на данный момент в Орле более сотни многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года и, соответственно, в федеральную и региональную программы по расселению не вошли. Сейчас программы завершились, а когда будет закончена разработка новой — пока не ясно.

Вместе с тем, продолжается работа по выявлению и расселению аварийных домов, представляющих опасность для проживающих там людей. Так, жителей дома на ул. Черкасской, 73а расселят уже в ближайшее время. Для них закуплены квартиры в микрорайоне «Болховский», сейчас жилые помещения проходят процедуру регистрации. В настоящий момент в доме по Черкасской, 73а продолжают жить четыре человека. Они уведомлены об опасности, однако от переселения в маневренный фонд отказались.

Кроме того, специализированной организацией «Гражданпроект» завершено обследование дома по улице Калинина, 2. Опасными признаны несущие конструкции одного из подъездов. Его жители уведомлены об этом, им предложен вариант размещения в маневренном жилье муниципалитета. До конца этой недели «Гражданпроект» подготовит предложения по аварийным работам и устранению опасности для жизни и здоровья людей. Затем будут составлены сметы и работы выполнят за счет средств резервного фонда города.