Орёл готовится к общегородскому субботнику

Орел готовится к общегородскому субботнику 21 октября. Приобретено 20 тысяч полиэтиленовых мешков, 2 500 пар перчаток. В субботнике планируется задействовать 35 самосвалов и 15 фронтальных погрузчиков, которые будут распределены по районам. Ожидается, что основную ударную силу субботника составят сотрудники бюджетных учреждений и учащаяся молодежь.

Впрочем, в городе не ждут хорошей погоды, так со 2 октября с несанкционированных свалок уже собрано 1 200 куб. метров отходов и мусора. До конца экологического месячника планируется вывезти еще не менее 2 300 куб. метров. Убирают от мусора лесопарки Андриабуж и Лужки. Здесь хотят собрать и вывезти 14 тонн оставленного жителями после пикников мусора. В течение месячника в городских лесопарках будут обновлены минерализованные полосы протяженностью 18 км, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

МУП «Зеленстрой» посадит 1 290 кустарников, обрежет сухие ветки с тысячи деревьев и подстрижет более четырех тысяч кустарников. На площади 13 215 кв. метров работники предприятия расчистят мелколесье. «Спецавтобаза» и ИП Конюхов наведут порядок на набережных, а также очистят берега и водную гладь Оки и Орлика. В уборке ежедневно задействованы экологические бригады — всего около 70 человек. «Спецавтобаза» очищает городские дороги от опавшей листвы и мусора.