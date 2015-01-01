Орёл готовится к серьезному весеннему половодью

Долгосрочные прогнозы относительно весеннего половодья делать еще рано. Тем не менее, на данный момент существуют предпосылки, указывающие на то, что есть необходимость готовиться к достаточно высокому подъему воды в орловских реках — рассказал начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов. В течение зимы шло довольно интенсивное выпадение снега: в областном центре выше нормы на 12 см, в среднем по региону — на 10-20 см. При этом наиболее важную роль играет не столько объем снега, сколько количество в нем воды. Однако и этот показатель превышает климатическую норму в 2-2,5 раза, а в некоторых районах области — в 3 раза. Вместе с тем, до начала весны погодная ситуация может кардинально измениться — достаточно точный и актуальный прогноз на весенний паводок будет готов к 10 марта.

При подготовке к пропуску паводковых вод на территории областного центра администрация города уже сейчас учитывает несколько сценариев развития событий, включая самый сложный. По информации начальника управления по безопасности Игоря Тарасова, составлены списки жилых домов, попадающих в зону затопления при разном уровне подъема воды. Уточнен расчет сил и средств городского звена, привлекаемых на ликвидацию возможных последствий, вызванных весенним паводком. Всего планируется привлечь 530 человек личного состава, 132 единицы специальной и инженерной техники, девять плавсредств.

Для мониторинга паводковой ситуации и своевременного реагирования созданы четыре оперативные группы. Организована подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления. Предусмотрено изменение маршрутов движения пассажирского транспорта в случае затопления транспортных магистралей. Спланированы мероприятия по организации подвоза продуктов питания, воды и других материальных средств пострадавшему населению. В настоящее время проводится работа по ремонту, очистке приемных колодцев, ливневых коллекторов, водопропускных труб — сообщили в пресс-службе горадминистрации.