Орёл готовится к зимнему спортивному сезону

В Орле в зимний сезон будут оборудованы 36 спортивных объектов.

Как сообщает администрация города Орла, ледовый каток появится на площади Ленина. Для удобства жителей и гостей Орла откроют пункты проката коньков, секции для хранения вещей, помещение для переодевания. Рядом с катком установят торговые павильоны, где горожане смогут выпить горячего чая и перекусить. Официальное торжественное открытие центральной новогодней ёлки и ледового катка состоится 21 декабря в 15.00.

В Советском районе подготовят для массового катания ледовую арену на Наугорском шоссе, хоккейные корты на площади Ленина и возле школы №15, ледовые площадки около гимназии №39 и гимназии №19, а также лыжную трассу в парке Победы.

В Заводском районе зальют 10 хоккейных кортов по адресам: школа №29, ул. Комсомольская, 192, 252, 288, 312, 362, пер. Шпагатный, 4, ул. Черепичная, 14, ул. Розы Люксенбург, 54, ул. Емлютина, 2. В районе появятся ледовые площадки около гимназии №16, школ №17, №25, №26 и по ул. Кромская, 10а. Лыжные трассы проложат в лесопарке «Лужки» и на спортивном комплексе «Южный». Ледовые площадки для массового катания подготовят на крытой ледовой арене «Мегалед» (Кромское шоссе, 4) и на Ледовой арене (ул. Зеленина, 4).

В Железнодорожном районе хоккейные корты появятся на ул. Советская, 29 и на ул. Привокзальная, 8, ледовая площадка — в районе школ №31 и №35 и лыжная трасса по ул. Студенческая, 2.

В Северном районе хоккейные корты оборудуют по адресам: ул. Маринченко, 9б, Московское шоссе, 163 и 166, ул. Бурова, 30, ул. Кузнецова, 2. Лыжная трасса традиционно будет проложена в урочище «Медвевский лес».

В настоящее время проведена ревизия освещения и музыкального оборудования. Отремонтированы и покрашены 12 хоккейных кортов, установлены сетчатые ограждения за воротами, закончена ревизия мест присоединения шлангов к водопроводам, заключен договор с МПП ВКХ «Орелводоканал» на водопотребление для заливки льда. На лыжных трассах в Медведевском лесу и микрорайоне «Лужки» произведена обрезка сучьев, кустарников, поросли, восстановлены мосты. В парке «Победа» произведено выравнивание грунта.

С декабря 2018 года по февраль 2019 года в Орле планируется проведение 51 физкультурно-спортивного и оздоровительного мероприятия среди различных категорий жителей города.

Зимний сезон был открыт 3 декабря спортивным праздником «Победить в спорте, победить себя» в рамках Всероссийской декады инвалидов.