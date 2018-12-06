6 декабря 2018



Орёл готовится к зимнему спортивному сезону

В Орле в зимний сезон будут оборудованы 36 спортивных объектов.

Как сообщает администрация города Орла, ледовый каток появится на площади Ленина. Для удобства жителей и гостей Орла откроют пункты проката коньков, секции для хранения вещей, помещение для переодевания. Рядом с катком установят торговые павильоны, где горожане смогут выпить горячего чая и перекусить. Официальное торжественное открытие центральной новогодней ёлки и ледового катка состоится 21 декабря в 15.00.

В Советском районе подготовят для массового катания ледовую арену на Наугорском шоссе, хоккейные корты на площади Ленина и возле школы №15, ледовые площадки около гимназии №39 и гимназии №19, а также лыжную трассу в парке Победы.

В Заводском районе зальют 10 хоккейных кортов по адресам: школа №29, ул. Комсомольская, 192, 252, 288, 312, 362, пер. Шпагатный, 4, ул. Черепичная, 14, ул. Розы Люксенбург, 54, ул. Емлютина, 2. В районе появятся ледовые площадки около гимназии №16, школ №17, №25, №26 и по ул. Кромская, 10а. Лыжные трассы проложат в лесопарке «Лужки» и на спортивном комплексе «Южный». Ледовые площадки для массового катания подготовят на крытой ледовой арене «Мегалед» (Кромское шоссе, 4) и на Ледовой арене (ул. Зеленина, 4).

В Железнодорожном районе хоккейные корты появятся на ул. Советская, 29 и на ул. Привокзальная, 8, ледовая площадка — в районе школ №31 и №35 и лыжная трасса по ул. Студенческая, 2.

В Северном районе хоккейные корты оборудуют по адресам: ул. Маринченко, 9б, Московское шоссе, 163 и 166, ул. Бурова, 30, ул. Кузнецова, 2. Лыжная трасса традиционно будет проложена в урочище «Медвевский лес».

В настоящее время проведена ревизия освещения и музыкального оборудования. Отремонтированы и покрашены 12 хоккейных кортов, установлены сетчатые ограждения за воротами, закончена ревизия мест присоединения шлангов к водопроводам, заключен договор с МПП ВКХ «Орелводоканал» на водопотребление для заливки льда. На лыжных трассах в Медведевском лесу и микрорайоне «Лужки» произведена обрезка сучьев, кустарников, поросли, восстановлены мосты. В парке «Победа» произведено выравнивание грунта.

С декабря 2018 года по февраль 2019 года в Орле планируется проведение 51 физкультурно-спортивного и оздоровительного мероприятия среди различных категорий жителей города.

Зимний сезон был открыт 3 декабря спортивным праздником «Победить в спорте, победить себя» в рамках Всероссийской декады инвалидов.

 

24-25 сентября в Орле пройдет семинар по бизнес-планированию для начинающих предпринимателей
В Орле проходит благотворительная акция «Доброе сердце»
Орловской "поликлинике на колёсах" исполнилось пять лет
Опубликовано 06 Дек 2018 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"