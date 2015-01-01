Орёл может остаться без бюро судебной медицинской экспертизы

Бюро судебной медицинской экспертизы в Орле находится на грани распада, — сообщают наши коллеги из ГТРК «Орел». Сотрудники увольняются, зарплату каждый месяц получают разную, постоянного руководителя нет.

Вот лишь маленький штришок — чтобы узнать время смерти, есть эффективная методика — специальным градусником измеряют температуру печени. Но у орловских судмедэкспертов, нет даже бытового термометра, поэтому время называют приблизительное и определяют на глаз, по трупным пятнам. Еще нет реагентов и бумаги для заключений. Сегодня Бюро судебной медицинской экспертизы на грани распада, сетуют его сотрудники.

— Мы раньше получали определенную гарантированную зарплату. Все остальное в виде премии или всегда была переработка. Но сейчас переработка выросла до непомерных масштабов — ты делаешь на 4 ставки, а получаешь в результате на 1,3 ставки, рассказала врач судебно-медицинский эксперт химического отделения Елизавета Старовойтова.

Согласно новой системе оплаты труда, оклад увеличили, надбавки сократили. Так, за вредность, положено 25 процентов, а выплачивают 15. За не выполнение госзаказа, грубо говоря, (в месяц нужно провести эксперту приблизительно 50 вскрытий) — лишение премии.

В департаменте здравоохранения сложившуюся ситуацию обсуждают за закрытыми дверьми, комментировать никто не решился — прислали отписку. В ней общие фразы о состоянии здравоохранения, ни на один из поставленных журналистами вопросов ответа нет. Только признание, что кадровый дефицит и проблемы действительно есть. В самом же бюро заняли «круговую оборону»: сначала двери забаррикадировала бухгалтерия, за ней и приемная. Общаться со съемочной группой никто из руководства не захотел.