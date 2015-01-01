Орёл может остаться без бюро судебной медицинской экспертизы

Бюро судебной медицинской экспертизы в Орле находится на грани распада, — сообщают наши коллеги из ГТРК «Орел». Сотрудники увольняются, зарплату каждый месяц получают разную, постоянного руководителя нет.

Вот лишь маленький штришок — чтобы узнать время смерти, есть эффективная методика — специальным градусником измеряют температуру печени. Но у орловских судмедэкспертов, нет даже бытового термометра, поэтому время называют приблизительное и определяют на глаз, по трупным пятнам. Еще нет реагентов и бумаги для заключений. Сегодня Бюро судебной медицинской экспертизы на грани распада, сетуют его сотрудники.

— Мы раньше получали определенную гарантированную зарплату. Все остальное в виде премии или всегда была переработка. Но сейчас переработка выросла до непомерных масштабов — ты делаешь на 4 ставки, а получаешь в результате на 1,3 ставки, рассказала врач судебно-медицинский эксперт химического отделения Елизавета Старовойтова.

Согласно новой системе оплаты труда, оклад увеличили, надбавки сократили. Так, за вредность, положено 25 процентов, а выплачивают 15. За не выполнение госзаказа, грубо говоря, (в месяц нужно провести эксперту приблизительно 50 вскрытий) — лишение премии.

В департаменте здравоохранения сложившуюся ситуацию обсуждают за закрытыми дверьми, комментировать никто не решился — прислали отписку. В ней общие фразы о состоянии здравоохранения, ни на один из поставленных журналистами вопросов ответа нет. Только признание, что кадровый дефицит и проблемы действительно есть. В самом же бюро заняли «круговую оборону»: сначала двери забаррикадировала бухгалтерия, за ней и приемная. Общаться со съемочной группой никто из руководства не захотел.

 

Детскую областную клиническую больницу украсят цветами
Орловские приставы сдадут кровь для больниц
Орловских водителей, не пропускающих пешеходов, ждут повышенные штрафы
Опубликовано 17 Апр 2018 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Новости

Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"