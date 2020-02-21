Орёл обрастает QR-табличками

На здании Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева (ОГАТ) в рамках проекта «Формирование информационного пространства умного города» состоялось открытие информационной таблички с QR-кодом. Информационные таблички с QR-кодом уже размещены на некоторых объектах культурного наследия. Так, мэр Орла Василий Новиков установил одну из них на здании Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Власти считают, что таблички с QR-кодом помогут в популяризации объектов культурного наследия среди широких групп населения, а также в повышении культурного уровня жителей и гостей города Орла. С помощью смартфона можно просканировать QR-код на информационной табличке и получить подробную информацию об объекте культурного наследия: когда здание было возведено, что раньше располагалось в его стенах и т.д. Технология формирования табличек реализована на базе системы YouGid. Для сканирования кода с таблички можно использовать как обычное приложение для сканирования QR-кодов, так и приложение официального туристического портала Орловской области.