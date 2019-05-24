24 мая 2019



Орёл освободят от незаконных рекламных конструкций

До 1 июля улицы Орла освободятся от незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом рассказала начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ)Татьяна Решетова. Инвентаризация рекламных конструкций, проведенная сотрудниками УМИЗ, выявила 280 сооружений, срок действия разрешений на установку которых истек. Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области направил в адрес владельцев этих сооружений предписания с требованием произвести самостоятельный демонтаж в течение 30 дней. Некоторые хозяйствующие субъекты откликнулись, но большинство рекламных конструкций остались на прежних местах.

Согласно графику демонтажа рекламных конструкций и «дорожной карте» по урегулированию рынка наружной рекламы на территории Орла, утвержденному губернатором Орловской области Андреем Клычковым, все незаконные конструкции должны быть убраны до 1 июля 2019 года. За пять месяцев МПП ВКХ «Орелводоканал» в рамках муниципального контракта, заключенного с УМИЗ, демонтировал 36 конструкций.

Накануне, 23 мая, на ул. Октябрьской состоялся масштабный демонтаж рекламы с привлечением спецтехники и правоохранительных органов. По словам Татьяны Решетовой, такая практика для Орла новая. В работах принимали участие МПП ВКХ «Орелводоканал», отключали конструкции от электроснабжения АО «Орелоблэнерго» и «Орловский энергосбыт», а сотрудники ДПС и полиция обеспечивали порядок.

За вечер демонтировали четыре конструкции, но изначально планировалось пять — один собственник в срочном порядке самостоятельно принял меры.

Как отметила Татьяна Решетова, демонтаж производится за счет средств городского бюджета, но владелец рекламных конструкций должен компенсировать расходы. Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. Затем конструкции увозят на хранение на МПП ВКХ «Орелводоканал». Если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не высказывает желания забрать сооружение, погасив долг за демонтаж, то оно переходит в собственность муниципалитета.
Прошедший накануне масштабный демонтаж — только начало. На следующей неделе такой комплекс мероприятий пройдет на ул. Комсомольской, а к июлю город должен окончательно освободиться от незаконных рекламных конструкций, — заверили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 24 мая 2019 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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