Орёл переходит на раздельный сбор мусора

В рамках нацпроекта «Экология» вблизи образовательных учреждений и на улицах Орла установят контейнеры для раздельного сбора мусора. На эти цели из бюджета Орловской области потратят 5,3 млн рублей, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Контейнеры для сбора вторсырья будут синего цвета. Изготовлены они из стального листа, вместимость – 0,8 кубометров. Поставку до конца года осуществят два индивидуальных предпринимателя.

В первую очередь, контейнеры появятся у учреждений дошкольного и общего образования. Предполагается, что таким образом дети получат пример экологического воспитания. Также теруправления администрации Орла определили площадки при многоквартирных домах, где жители регулярно проявляют культуру обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Адреса, по которым расположатся контейнеры для вторсырья, станут известны к концу года. Перечень будет опубликован на информационных ресурсах администрации Орла.

Напомним, по проекту жителям не придется ставить дома батарею из мусорных ведер для каждого вида отходов: стекло, пластик, бумага, металл, пищевые отходы. По-прежнему пищевые отходы будут идти в мусоропровод, а вот сухие отходы, которые можно использовать вторично, нужно будет выносить в отдельный контейнер во дворе. Об этом шла речь еще на старте мусорной реформы.