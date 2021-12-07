7 декабря 2021



Орёл переходит на раздельный сбор мусора

В рамках нацпроекта «Экология» вблизи образовательных учреждений и на улицах Орла установят контейнеры для раздельного сбора мусора. На эти цели из бюджета Орловской области потратят 5,3 млн рублей, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Контейнеры для сбора вторсырья будут синего цвета. Изготовлены они из стального листа, вместимость – 0,8 кубометров. Поставку до конца года осуществят два индивидуальных предпринимателя.

В первую очередь, контейнеры появятся у учреждений дошкольного и общего образования. Предполагается, что таким образом дети получат пример экологического воспитания. Также теруправления администрации Орла определили площадки при многоквартирных домах, где жители регулярно проявляют культуру обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Адреса, по которым расположатся контейнеры для вторсырья, станут известны к концу года. Перечень будет опубликован на информационных ресурсах администрации Орла.

Напомним, по проекту жителям не придется ставить дома батарею из мусорных ведер для каждого вида отходов: стекло, пластик, бумага, металл, пищевые отходы. По-прежнему пищевые отходы будут идти в мусоропровод, а вот сухие отходы, которые можно использовать вторично, нужно будет выносить в отдельный контейнер во дворе. Об этом шла речь еще на старте мусорной реформы.

 

Компания Tele2 меняет свой фирменный стиль
Экс-мэра Орла Виктора Сафьянова ожидает новая проверка
Общероссийский день приема граждан перенесли из-за коронавируса
Опубликовано 07 Дек 2021 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"