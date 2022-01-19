Орёл переселил из аварийного жилья более 900 горожан

До 2025 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по адресной программе планируется расселить 127 многоквартирных домов Орла, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. На сегодняшний день новое жильё или выплату получили 932 жителя, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Программа разделена на несколько этапов. Так, в 2021 году завершался этап 2020-2021 годов и начинался этап 2021-2022 годов. В рамках этапа 2021-2022 годов предстояло расселить 34 дома общей площадью 9 094 кв. м, в том числе в 2021 году – 4 360 кв.м. Этот показатель удалось превысить: как рассказала начальник МКУ «Жилищное управление г. Орла» Татьяна Решетова, по итогам ушедшего года, расселено 5 068,65 кв.м. Она уточнила, что большинство аварийных помещений – приватизированные.

«Согласно действующему законодательству, муниципалитет должен предоставить их владельцам выплату на самостоятельную покупку нового жилья. Размер выплаты определяет независимая экспертиза. Так, в 2021 году на расселение 81 приватизированной квартиры общей площадью 2 727,45 кв.м направлено 121,4 млн рублей», — отметила начальник МКУ «Жилищное управление г. Орла».

В оставшихся 63 расселенных аварийных помещениях общей площадью 2 341,2 кв.м граждане проживали по договорам социального найма. Таким нанимателям муниципалитет обязан предоставить новое жильё.

«Мы приобрели 44 квартиры в новостройках, 12 хороших квартир на вторичном рынке, а также отремонтировали семь квартир из свободного муниципального жилого фонда, чтобы обеспечить всех наших нанимателей новым комфортабельным жильём», — сообщила Татьяна Решетова. На эти цели было направлено 164,19 млн рублей.

В 2022 году по этапу 2021-2022 годов осталось расселить 4 025 кв.м, в том числе 2 666,2 кв. м частной собственности и 1 358,8 кв. м муниципального жилья.

В этом году МКУ «Жилищное управление г. Орла» приступил к реализации этапа 2022-2023 годов. В его рамках предстоит расселить 212 помещений общей площадью 7,6 тыс. кв.м, в которых проживают 500 человек. Не исключено, что эти показатели также удастся перевыполнить.