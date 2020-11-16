Орёл получил паспорт готовности к отопительному сезону

По результатам проверки готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору муниципальное образование «Город Орёл» получило паспорт готовности 12 ноября.

Напомним, в этом году отопительный сезон в социальных объектах стартовал 5 октября, с 7 октября — в многоквартирных жилых домах.

Администрация города Орла напоминает: о проблемах с отоплением жилых помещений гражданам следует сообщать в свои управляющие компании. Именно эти организации ответственны за доведение ресурса.

Также о нарушениях в работе отопительной системы можно уведомлять Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла: (4862) 43-22-12.