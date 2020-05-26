26 мая 2020



Орёл присоединился к акции «Пандемия вандализма»

25 мая 2020 года в стране прошел День единых действий градозащитников. В 16 городах и регионах общественные защитники культурного наследия «вышли на площадь» – в соответствии с режимом самоизоляции, в большинстве случаев виртуальную. Акция прошла в соцсетях под хэштэгом #пандемия_вандализма и под лозунгом «Вандалов – в изоляцию!» – участники публиковали видеоролики о наиболее острых проблемах с культурным наследием в своих городах и областях. О проблемах с уничтожением памятников в Орле рассказал известный градозащитник Илья Кушелев.

Предлагаем нашим читателям вспомнить, как уничтожали комплекс зданий на Гостиной, 1. Как обстоят дела в других городах – можно узнать на сайте «Хранители наследия».

 

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Опубликовано 26 мая 2020 в 19:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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