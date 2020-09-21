21 сентября 2020



Орёл присоединится к акции «На работу на велосипеде» (16+)

Орловчане могут присоединиться к акции уже завтра, 22 сентября.

Организаторы сообщают, что это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени: участники акции просто едут по своим делам.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год и мотивирует граждан весит здоровый образ жизни.

В 2019 году мероприятие прошло в 35 субъектах России. Личным примером её поддержали руководители ряда регионов и городов, депутаты Государственной думы РФ, сотрудники профильных министерств. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более одного миллиона человек.

 

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Опубликовано 21 Сен 2020 в 15:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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