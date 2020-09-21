Орёл присоединится к акции «На работу на велосипеде» (16+)

Орловчане могут присоединиться к акции уже завтра, 22 сентября.

Организаторы сообщают, что это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени: участники акции просто едут по своим делам.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год и мотивирует граждан весит здоровый образ жизни.

В 2019 году мероприятие прошло в 35 субъектах России. Личным примером её поддержали руководители ряда регионов и городов, депутаты Государственной думы РФ, сотрудники профильных министерств. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более одного миллиона человек.