Орёл присоединится к «Библионочи -2019» (6+)

Ежегодный фестиваль чтения пройдет в Орловской областной публичной библиотеке имени Бунина 20 апреля под девизом «Весь мир − театр». В 16.00 начнется творческая встреча с Заслуженным деятелем искусств РФ, композитором Евгением Дербенко. Он представит сборник своих стихов «Обновление души». Также прозвучат сочинения последних лет, написанные для различных музыкальных инструментов, вокальные произведения, музыка к спектаклям драмтеатра и театра кукол.

В 17.00, 18.30, 20.00 орловцы приглашаются к участию в библиоквесте «Путешествие в волшебный мир театра». А в 19.00 начнется спектакль детской театральной студии «Звезда» «Две весны Бемби: лесная сказка». Завершит акцию в Бунинской библиотеке показ отрывков из документальных фильмов, посвященных Году театра в России.