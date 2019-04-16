16 апреля 2019



Орёл присоединится к «Библионочи -2019» (6+)

Ежегодный фестиваль чтения пройдет в Орловской областной публичной библиотеке имени Бунина 20 апреля под девизом «Весь мир − театр». В 16.00 начнется творческая встреча с Заслуженным деятелем искусств РФ, композитором Евгением Дербенко. Он представит сборник своих стихов «Обновление души». Также прозвучат сочинения последних лет, написанные для различных музыкальных инструментов, вокальные произведения, музыка к спектаклям драмтеатра и театра кукол.

В 17.00, 18.30, 20.00 орловцы приглашаются к участию в библиоквесте «Путешествие в волшебный мир театра». А в 19.00 начнется спектакль детской театральной студии «Звезда» «Две весны Бемби: лесная сказка». Завершит акцию в Бунинской библиотеке показ отрывков из документальных фильмов, посвященных Году театра в России.

 

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Опубликовано 16 Апр 2019 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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