Орёл присоединится к всероссийскому «Матчу Добра»

4 июня в 16.00 на малом поле Центрального Стадиона им. В.И. Ленина в Орле впервые пройдёт спортивно-благотворительное мероприятие — «Матч Добра».

«Матч Добра» — это пропаганда спорта и здорового образа жизни среди молодежи и привлечение внимания общественности к детям, нуждающимся в помощи. На собранные средства будет приобретен спортивный инвентарь для Некрасовской школы-интерната, воспитанники которой приедут на «Матч», и Залегощенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». Также цель мероприятия – сделать для жителей города спортивный праздник, где каждый желающий может стать членом «Команды Добра».

Мероприятие традиционно проходит в формате футбольного матча. В одной команде – известные представители орловской event-индустрии: ведущие, диджеи, музыканты, актёры, фотографы. В другой команде — «Бизнес», руководители и представители коммерческих структур. Поддержат футболистов и зрителей две команды черлидинга.

Главным судьей соревнований выступит и.о. председателя федерации футбола Орловской области, судья республиканской категории Леонид Дмитриевич Чвякин. Также для зрителей всех возрастов будут предусмотрены различные интерактивные зоны, развлечения и полевая кухня. Всем желающим можно будет оставить у волонтёров добровольные взносы, которые также пойдут на приобретение спортивного инвентаря. Вход на мероприятие бесплатный.

«Матч Добра» приурочен ко Дню защиты детей. Впервые он состоялся 1 июня 2013 года в Смоленске. География спортивно-благотворительного мероприятия расширяется с каждым годом – в 2017 к акции подключится Орёл. Уже присоединились Хабаровск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Владимир, Саратов, Ханты-Мансийск и Калуга, сообщает оргкомитет ежегодного спортивно-благотворительного мероприятия «Матч Добра».