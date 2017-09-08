Орёл прогремел на всю страну с «маршруткой из ада»

В телеграм-канале «Маш» и в одноименной группе ВК появилось видео из Орла с горящей маршруткой. На видео не понятно — есть ли в салоне маршрутки №7 люди, но водитель продолжает движение, хотя в салоне горит открытое пламя. Канал «Маш» так прокомментировал происходящее:

— Шеф, поехали в ад

— Мы в Орле

— А, ок

Напомним, число проблем в работе общественного транспорта не уменьшилось ни после повышения тарифа, ни после проведенного конкурса по отбору перевозчиков. В результате последнего с улиц убрали маломерные «ГАЗели» и заметно сократили общее число машин. При этом в соцсетях регулярно появляются видео, как у маршруток на ходу отваливаются колеса, водители применяют физическую силу к пассажирам, хамят, или как в последнем случае — просто загораются на ходу. На этой неделе , как пишут наши коллеги из «ОН», свой пост покинул очередной руководитель транспортного отдела горадминистрации (журналисты уже сбились со счета, какой именно).

UPD: Как уточнили в пресс-службе городской администрации, автобус «ПАЗ» с государственным регистрационным номером «КК 780», ранее обслуживал маршрут № 7 «ул. Планерная – ул. Горького». Однако, этот автобус не работает на линии с 21.10.2017 г. (то есть всего две недели). Автобус был продан перевозчиком в конце октября 2017 года. Инцидент произошел 3 ноября в 10 ч. 25 мин, когда автобус ехал по переулку Южному в автомастерскую. В результате технической неисправности произошло возгорание двигателя, пассажиров внутри автобуса на тот момент не было, водитель не пострадал. В настоящее время автобус находится в ремонтной мастерской.