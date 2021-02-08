Орёл прощается с бывшим ректором ОГУ Фёдором Авдеевым

7 февраля ушел из жизни бывший ректор Орловского государственного университета Фёдор Авдеев.

С 1975 года жизнь Фёдора Степановича была посвящена родному вузу. После его окончания он работал лаборантом, затем преподавателем, проректором, а в 1992 году возглавил ведущее учебное заведение области, должность ректора он занимал до 2013 года.

С 1998 по 2011 годы был депутатом Орловского областного Совета народных депутатов.

Среди наград Фёдора Степановича медали «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие», звания «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».