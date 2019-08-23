23 августа 2019



Орёл соберет рыбаков на чемпионат по ловле донной удочкой

В субботу с 6.00 стартует открытый чемпионат города Орла по рыболовному спорту. Любители будут соревноваться в ловле донной удочкой как в личном, так и в командном зачетах. Участники расположатся на правом берегу реки Оки (от дома №92 до моста имени 60-летия Октября). К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничений по полу, возрасту и квалификации. Каждый участник соревнований должен уметь плавать.

Основной состав команды для участия в командных соревнованиях составляет три человека. Запасные спортсмены могут принимать участие только в командном зачете. Спортсмен основного состава, замененный между турами соревнований на запасного спортсмена, прекращает дальнейшее участие в соревнованиях. Команды, прибывшие в неполном составе, к участию в соревнованиях не допускаются. Спортсмены команд, прибывших в неполном составе, могут принять участие в соревнованиях в личном зачете.

Результаты спортсменов определяются путем взвешивания их уловов в чистом виде. За тур спортсмену начисляются баллы: один балл за один грамм рыбы. По результатам каждого тура соревнований определяются места в личном зачёте.

 

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Опубликовано 23 Авг 2019 в 16:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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