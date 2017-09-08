Орёл станет чуточку светлее

В Орле разработают программу по освещению подходов к образовательным учреждениям. Соответствующую просьбу жителей озвучил на сентябрьской сессии горсовета депутат Евгений Косогов. Уже во вторник на рабочем совещании глава администрации города Орла Александр Муромский поручил подготовить перечень подходов к учреждениям, где необходимо увеличить освещение. Профильным управлениям до конца месяца необходимо определить сумму, которая потребуется на подсветку дорожек и тротуаров.

На совещании также обсудили результаты осмотра тех перекрестков, на недостаточность освещения которых было обращено внимание на последнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения Орловской области. Всего таких участков в списке — 14. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Галки, рабочая группа проверила все адреса: освещение на всех участках соответствует нормативным требованиям ГОСТа. Он также сообщил, что разметку на указанных перекрестках планируется нанести термопластиком, на эти цели необходимо порядка 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 03 Окт 2017 в 15:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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