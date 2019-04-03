Орёл успешно летит вниз

№12 (549) от 3 апреля 2019 г.

На мартовской сессии городского совета депутаты очень внимательно выслушали и мэра, и главу городской администрации, которые рассказывали об итогах работы в 2018 году. А председателю Контрольно-счетной палаты, по традиции, не дали озвучить ни результаты проверок, ни наработанные предложения по улучшению ситуации. Народные избранники ограничились лишь парой вопросов. Поэтому наше издание, также по традиции, познакомит читателей с отчетом КСП – увлекательнейшим документом, который прекрасно иллюстрирует ситуацию в огромном и сложном городском организме.

Нарушений – на миллиарды

В прошлом году объем проверенных бюджетных средств сократился с 9,3 млрд до 7,3 млрд рублей. Естественно, и нарушений выявлено меньше, чем в 2017-м, но все равно данные впечатляют. Из положительных моментов обращает на себя внимание такой показатель: в 2018 году почти на 30% сократился объем выявленных финансовых нарушений. Практически по всем строкам идет сокращение объема нарушений, и лишь по некоторым отмечен рост: так, практически вдвое (с миллиарда до двух миллиардов) стало больше нарушений при формировании и исполнении бюджета. Отмечен рост нарушений ведения бюджетного и бухгалтерского учета, порядка составления отчетности (с 75 млн в 2017 до 112,6 млн в 2018-м). При этом стало больше возбужденных дел об административных правонарушениях – с пяти до 11. Число возбужденных по материалам проверок КСП уголовных дел осталось на уровне прошлого года – восемь.

Как отмечается в отчете КСП, «установленные нарушения и недостатки весьма разнообразны. Многие из них связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учёте и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и муниципальных предприятий, с действиями (либо бездействием) должностных лиц, приведших к отвлечению, неэффективному или неправомерному использованию средств либо к потере и упущению дополнительных доходов бюджета города Орла. Всего установлено 382 нарушения норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов. Объём выявленных финансовых нарушений составил 3 145,6 млн рублей (или 42,9 % от общего объёма проверенных средств)». На публикацию всего отчета нашему изданию потребовалась бы половина всей газетной площади, поэтому мы познакомим читателей лишь с частью этого интереснейшего документа.

Расскажите про закупки! Про какие про закупки?

Интересная ситуация сложилась в сфере закупок. Так, в прошлом году выявлено 221 нарушение при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными юридическими лицами на сумму 510,2 млн рублей. По 223-му ФЗ (закупки за счет средств предприятия) выявлено 133 нарушения на сумму 249,1 млн рублей. По 44-му ФЗ (закупки за счет бюджетных средств) выявлено 88 нарушений на сопоставимую сумму 261,1 млн рублей. При этом в докладе КСП перечислены наиболее типичные нарушения Федерального закона №44. В частности, не создана контрактная служба, нарушены сроки утверждения планов-закупок и планов-графиков, при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован не тот метод расчёта. Кроме того, выявлены нарушения при утверждении извещений о закупках. Так, например, в проектах муниципальных контрактов неправильно установлен размер штрафов, а впоследствии и в муниципальных контрактах эта цифра также занижена. В конкурсной документации нередко содержится информация, противоречащая тому, что прописано в извещении и протоколе.

При заключении и исполнении муниципальных контрактов были отмечены факты, когда контракты заключались без надлежащего обеспечения исполнения. При поставке товара менялись существенные условия муниципального контракта. Ответственные лица не направляли подрядчикам требования об уплате штрафных санкций за нарушение установленного контрактами порядка и сроков сдачи-приёмки выполненных работ. Отмечены и факты нарушения срока оплаты товаров по контрактам. Каждое четвертое нарушение по 223-му ФЗ связано с нарушением сроков размещения необходимой информации в единой системе о закупке товаров, работ, услуг. Вторым по распространенности (15,4%) идет такое нарушение, как заключение договоров с единственным поставщиком. И это при том, что сама система госзакупок создавалась и нацелена на то, что закупки должны осуществляться конкурентными способами. Кроме того, установлены факты, когда закупки не содержат обоснования начальных (максимальных) цен, и еще масса различных нарушений. При этом сокращение выявленных нарушений объясняется не только укрупнением проверяемых направлений, но и усилением контроля со стороны Контрольно-счётной палаты.

Особо стоит упомянуть одну закупку, о которой в эти дни не говорит только ленивый – и КСП, и УФАС признали, что контракт на ремонт Комсомольской площади был заключен с грубейшими нарушениями, имел место сговор заказчика (УКХ) с подрядчиком. Желающие могут познакомиться с деталями этого громкого дела на сайтах упомянутых ведомств. Напомним лишь самую вопиющую деталь: как установили аудиторы КСП, договор по бумагам был заключен на ремонт Комсомольской площади, а по факту работы проводились на территории памятника. Это самая лучшая иллюстрация того, как в Орле проходят госзакупки.

Неэффективные управленцы

Как и в прошлом году, Контрольно-счётная палата опять обратила внимание на то, что в Орле отмечены системные недостатки в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и доходами бюджета областного центра. Так, например, КСП год за годом указывает на то, что Управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) не в полном объёме реализует полномочия и права собственника. Это касается и имущества муниципальных унитарных предприятий, и муниципальных учреждений, и акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, и даже земельных участков. УМИЗ не в полной мере обеспечивает поступление в городской бюджет доходов от использования имущества. Из рук вон плохо контролирует использование по назначению и сохранность муниципального имущества, закреплённого в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. Недостаточно анализирует эффективность деятельности муниципальных унитарных предприятий. В частности, в отчете КСП сказано, что согласование крупных сделок УМИЗ осуществляло формально, без проведения анализа законности и экономической целесообразности для муниципальных предприятий. Проведённые проверки показали неэффективную работу балансовых комиссий. В большинстве случаев рассмотрение отчётов МУПов носит формальный характер и не отражает реальной картины финансово-экономического состояния предприятий. В итоге проблемы копятся годами, хотя, если бы власти принимали превентивные меры, МУПы находились бы в устойчивом финансово-экономическом состоянии. По факту же в Орле сложилась парадоксальная ситуация: МУПы, которые создавались для решения конкретных задач и пополнения бюджета, на деле висят на нем тяжким бременем – им все время требуется финансовая помощь. Не будем перегружать читателя цифрами – сколько миллионов какому МУПу было выделено в 2018 году (все это есть в отчете, который рано или поздно будет опубликован). Обратим внимание лишь на тот факт, что, помимо прямой финансовой помощи убыточным предприятиям, в Орле сложилась удивительная практика – отчуждение муниципального имущества за долги МУПов. При этом кредиторская задолженность муниципальных учреждений по городским полномочиям все еще очень велика. К началу года эта цифра достигла отметки 669,3 млн рублей.

Комфортный ужас

К сожалению, в отчете КСП представлен только краткий, а не полный обзор проведенных в 2018 году проверок. Но и от того, что опубликовано, волосы встают дыбом. Нарушения льются, как Ниагарский водопад, и нет никаких предпосылок к тому, что в этом году ситуация хоть как-то изменится в лучшую сторону.

Начнем с самой нашумевшей программы «Формирование современной городской среды». Проверки проводились совместно с аудиторами из областной КСП, отмечается в докладе. Масса вопросов возникла по соблюдению условий приёмки выполненных работ, по гарантийным обязательствам, по расчётной дисциплине и даже по ведению претензионно-исковой работы. По мнению проверяющих, только здесь неправомерные расходы бюджета города Орла составили 29,3 млн рублей. В частности, по 13 объектам благоустройства УКХ г. Орла приняло и оплатило некачественные работы. И это было определено не «на глазок»: нарушения выявлены по результатам лабораторных испытаний асфальтобетона, отобранного из покрытия проезжей части отремонтированных объектов. Кроме того, частично были оплачены работы, принятие которых вообще не было предусмотрено муниципальным контрактом.

Аудиторы пришли к выводу, что неэффективные расходы бюджета города Орла составили 95,9 млн рублей. Речь идет про оплату выполненных работ по объектам, на которые вообще отсутствовали гарантийные обязательства. Кроме этого, УКХ во всех заключенных муниципальных контрактах предусмотрело минимальный, 5%-й размер обеспечения исполнения обязательств по контракту и не воспользовалось законным правом установить более высокий размер обеспечения. Но и это еще не все: даже там, где был установлен минимальный размер гарантии, подрядчиками фактически не представлено обеспечение гарантийных обязательств на 6 миллионов рублей.

Потери городского бюджета составили 2,9 млн рублей. Речь идет про неотработанные авансы и пени по нескольким расторгнутым муниципальным контрактам, которые УКХ не стало взыскивать по суду. Кроме того, в ряде случаев пени были уменьшены в связи с незаконным принятием отдельных этапов работ и отсутствием в самом УКХ асфальтового гранулята, полученного подрядчиками при выполнении работ.

Очень показателен следующий факт: сроки выполнения работ в 81% случаев были нарушены на период от 9 до 95 дней. Своевременно выполнены работы только по 2 муниципальным контрактам из 13. Нарушения сроков зафиксированы на 63 объектах из 73! Все муниципальные контракты были расторгнуты после истечения сроков выполнения работ, говорится в заключении КСП. При этом нарушения допускались не только со стороны подрядчиков. Со своей стороны, УКХ несвоевременно отразило в бухучете акты о приемке работ на общую сумму 48,5 млн рублей.

Очевидное-невероятное

Особого внимания заслуживает и раздел, касающийся проверки деятельности муниципальной управляющей компании ЖРЭП (Заказчик). В отчете говорится о двухлетнем периоде – за 2017 и 2018 годы. Прибережем пока козырного туза и зайдем с карт помельче. По результатам контрольных проверок было установлено, что грубые нарушения правил бухучета привели к нереальному завышению стоимости чистых активов и к росту прочих расходов в 2017 году. Инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженностей по итогам 2016–2017 годов вообще не проводилась. Не было и обязательного аудита бухотчетности по итогам деятельности ЖРЭПа в 2016-м. КСП пришла к выводу, что неэффективное управление предприятием привело к росту прочих расходов, размер которых в 2017 году составил 19,1 млн рублей. Основную долю прочих расходов составило выполнение решения Арбитражного суда на 7,7 млн рублей по погашению кредиторской задолженности перед АО «Орелгортеплоэнерго». Между тем аудиторы установили, что по документам задолженности перед указанным предприятием у МУП «ЖРЭП» (3) по состоянию на 1.01.2017 вообще не было. Документы по возникновению дебиторской задолженности отсутствуют. При этом была списана задолженность в сумме 3,3 млн рублей как просроченная также без подтверждения первичными документами. По мнению проверяющих, эти действия МУП «ЖРЭП» (3) привели к занижению чистой прибыли предприятия. То есть к сокращению части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в связи с чем потери городской казны составили 11,1 млн рублей.

Нарушался в этом муниципальном предприятии и порядок ведения кассовых операций. В частности, была выявлена недостача денежных средств в кассе предприятия в сумме 5,1 млн рублей. Полученные главным бухгалтером из кассы МУП «ЖРЭП» (3) денежные средства отнесены на погашение задолженности в полном объёме, в связи с чем задолженность по исполнительным производствам скрывалась посредством её неправомерного списания как уплаченной. Систематически искажались данные бухгалтерского учёта по расчётам с дебиторами и кредиторами, недостоверно отражено движение денежных средств в результате финансово-хозяйственной деятельности. Только потери предприятия за период с 1.01.2015 г. по 31.10.2018 г. в виде процентов за пользование чужими денежными средствами составили миллион рублей. Кассиром из кассы МУП «ЖРЭП» (3) систематически неправомерно выдавались наличные при отсутствии доверенности, подтверждающей полномочия на получение денежных средств, а также отсутствовали расходные кассовые ордера по некоторым хозяйственным операциям. Расчёты наличными между МУП «ЖРЭП» (3) превышают предельный размер (100 тыс. рублей) наличных расчётов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями по шести гражданско-правовым договорам.

Систематически нарушался порядок начисления и выплаты заработной платы работникам этого предприятия. Допускалась выплата «заработной платы» работникам за неотработанное время, в счёт будущих периодов. Данные взаимоотношения предприятия с работниками отвечают признакам договора беспроцентного займа. Однако договоры в письменной форме не заключались. Недостоверность бухгалтерского учёта в течение длительного времени позволяла бесконтрольно выплачивать заработную плату некоторым работникам авансом, не отражая выплаты в сводных расчётно-платёжных ведомостях, в бухгалтерских регистрах, тем самым сотрудникам предоставлялась беспроцентная ссуда, отметили в своем отчете аудиторы КСП.

МУП «ЖРЭП» (3) не обеспечило сохранность и надлежащее содержание муниципального имущества, а в ряде случаев неэффективно его использовало. Из 17 муниципальных помещений, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, к 1 января 2017-го два помещения находились под арестом, а в отношении пяти помещений службой судебных приставов были вынесены постановления о передаче арестованного имущества на торги. К чему это привело? Например, административное 4-этажное здание по адресу: ул. Комсомольская, д. 87, было передано судебными приставами-исполнителями взыскателю по цене всего 19,7 млн рублей! Администрация города Орла, УМИЗ и МУП «ЖРЭП»(3) не приняли должных мер до наложения ареста на имущество, что не позволило реализовать его и получить доход в бюджет Орла, уверены в КСП.

А теперь настало время достать «козырной туз», о котором шла речь в начале раздела. «МУП «ЖРЭП» (3) в течение длительного периода отвечает признакам банкротства. Однако до сих пор ни один из руководителей предприятия с заявлением о признании должника банкротом в Арбитражный суд Орловской области не обращался», – черным по белому написано в отчете КСП. Если на секундочку предположить, что перед законом все равны, то мы видим классический пример очевидного-невероятного.

А Васька слушает, да ест…

В ходе небольшого выступления председатель КСП Орла Татьяна Успенская ответила на вопросы депутатов. Она отметила, что главное – не только выявить недочеты и упущения, не менее важно и как исполнительная власть реагирует на работу аудиторов. Как исправляются выявленные нарушения. Между тем, даже когда вскрываются вопиющие или системные случаи, не всегда следует хоть какая-то реакция. Поэтому предложение депутатов, чтобы КСП анализировала муниципальные закупки еще на этапе подготовки конкурсной документации, во-первых, потребует существенного увеличения штата, а во-вторых, нет никаких гарантий, что выявленные нарушения будут оперативно исправляться. К тому же законность и эффективность – это разные вещи. Поэтому, даже если КСП и найдет неэффективные закупки, власти смогут возразить, что закон не нарушен.

Опять же вернемся к отчету. КСП анализирует решения, которые следуют после проверки для исправления недочетов. И в Орле сложилась такая ситуация, что проверяемые организации и структурные подразделения городской администрации в ряде случаев вместо конкретных шагов для устранения выявленных промахов и недопущения их в будущем внедряют практику формальных «отписок». КСП же настаивает на том, что непринятие мер к нарушителям может привести к негативным последствиям и ухудшению экономического состояния МУПов.

Долги наши тяжкие…

Особо в отчете КСП рассматривается ситуация с формированием бюджета. При этом аудиторы выявили такую вещь, как завышение прогнозных показателей доходов. В частности, это коснулось доходов от арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена. В эту строку была включена дебиторская задолженность, взыскание которой маловероятно, и только по этой строке завышение составило порядка 200 миллионов рублей. Еще на 400 миллионов были необоснованно завышены доходы в виде дивидендов по акциям от продажи здания гостиницы «Русь». Как говорится в пояснительной записке, обоснование стоимости здания отсутствовало. А саму гостиницу уже пытались продать в 2017 году по цене в два раза ниже. И не смогли.

Между тем дефицит городского бюджета по итогам исполнения превысил установленные кодексом ограничения на 530 миллионов рублей. Объем муниципального долга увеличился сразу в 1,6 раза. Привлеченные муниципальные заимствования выросли с 1 399,5 млн рублей на 1 января 2017 до 2 185,5 млн рублей к 1 января 2018 года. Только за один год расходы на обслуживание муниципального долга возросли на 1,9% и составили 167,1 миллион рублей.

Казалось бы, что все темные уголки городской казны подметены, и там не завалялось ни копеечки, которую можно было бы превратить в доходную часть. Но в отчете КСП указывается, что власти игнорируют предложения об увеличении доходов. Вот лишь несколько примеров. По мнению КСП, резервы увеличения доходной части бюджета кроются в возврате земельного участка площадью свыше 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Гагарина, 8, на котором расположена ярмарка непродовольственных товаров, из пользования «Спецавтобазы». Передача этого участка в аренду позволит получать дополнительно порядка 4,3 млн рублей в год. Передача имущества бани №4 (которое находится в хозведении БПХ) в казну города позволила бы также получать на арендных платежах порядка 24 миллионов ежегодно. Инвентаризация договоров муниципального имущества, переданного в безвозмездную аренду, опять же таит в себе массу возможностей. Например, эти площади можно сдавать в аренду, но уже по рыночным ценам. На 1 января 2018 года в безвозмездном пользовании у различных организаций находилось 21 223 кв. м муниципальных помещений. Доходы бюджета от их передачи в аренду на конкурсной основе могли бы составить около 70 миллионов рублей в год.

К сожалению, мы вынуждены опустить еще массу интереснейших нюансов из отчета КСП. Например, как повышали зарплаты руководителям МУПов, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих средств на решение первоочередных задач. Или как увольняли тех же руководителей МУПов, допустивших жесточайшие управленческие просчеты по статьям, не связанным с человеческим фактором. А между прочим, такой налаженный механизм позволяет выплачивать горе-управленцам очень неплохие «золотые парашюты». Когда верстался номер, на официальном сайте КСП был опубликован полный отчет за 2018 год. Поэтому наши читатели сами могут в полной мере оценить весь масштаб нарушений, происходящих в нашем городе http://ksporel.ru/pages/deyatelnost-palaty/otchyot-o-rabote-ksp/o2018

Сергей Миляхин