Орёл утонул в мусоре

№41 (489) от 29 ноября 2017 г.

В последние дни в редакцию «Орловской среды» все чаще обращаются жители города с жалобами на переполненные контейнерные площадки. И если проблемы в частном секторе связаны с долгами «Спецавтобазы» (подробнее – на стр. 5), то причины мусорного коллапса в многоэтажках – иные. Из Орла уходит фирма «ЭкоТек», которая обслуживает не только многоэтажки, но и 41 контейнерную площадку в Орле. Поэтому сейчас готовится конкурсная документация для проведения торгов по выбору подрядчика, который займется вывозом ТКО в 2018 году.

Орловские управляющие компании готовы работать с другими предприятиями. В частности, свое решение вопроса по вывозу ТБО есть у Первой городской управляющей компании – она закупает собственные мусоровозы и собирается занять освободившуюся нишу. Дома, обслуживаемые МУП ЖРЗП (З), вероятнее всего, будет обслуживать предприятие «Экотранс». В Орле есть и другие перевозчики, которые готовы подхватить эстафету у «ЭкоТека». Но обращает на себя внимание такой странный факт: фирма «Экотек» увозит с площадок свои пластиковые контейнеры, а металлические, которые вывезли после экспансии «ЭкоТека» в Орел, назад так и не возвращают.

Когда «ЭкоТек» только заходил в город, многие жители интересовались судьбой металлических контейнеров, которые принадлежали управляющим компаниям. Тогда этот вопрос как-то неловко замяли. Сейчас самое время дать на него ответ. Где оплаченные собственниками жилья контейнеры и почему многочисленные надзирающие органы не следят за тем, чтобы смена одной организации на другую происходила цивилизованно? Невольно приходит на ум аналогия со сменой управляющих компаний в многоквартирных жилых домах. Только в Орле имеют место так называемые «брошенные дома». В других регионах жилищная инспекция следит за порядком – там брошенных домов просто нет. В Орле же теперь появилось и такое явление, как брошенные контейнерные площадки, куда люди по привычке несут пакеты с мусором.

Отдельного внимания заслуживает фирма «ЭкоТек». СМИ связывали эту фирму с экс-губернатором Вадимом Потомским, а точнее, с его двоюродным братом. Фирма появилась сразу же после назначения Потомского в наш регион и очень странным образом получила подряды на вывоз мусора в большей части города, заняв около 70% «мусорного» рынка. С фирмой регулярно заключались многочисленные государственные и муниципальные контракты. А руководители предприятий и организаций в свое время вообще в нарушение всех норм получили письма из обладминистрации с настоятельной рекомендацией заключить договор именно с «ЭкоТеком». Впрочем, прокуратура в подобных действиях нарушений тогда не нашла. Интересно, найдут ли нарушения теперь, когда «ЭкоТек» бросает контейнерные площадки без контейнеров, хотя получал их в обслуживание в совершенно другом виде и комплектации?

Сергей Миляхин

От редакции:

Во вторник ситуацию с вывозом мусора в Орле обсуждали на рабочем совещании в мэрии. Как сообщается в официальном пресс-релизе городской администрации, жалобы граждан признаны обоснованными.

– Мы в этом убедились, объехав указанные адреса, действительно с некоторых площадок контейнеры были увезены, а новые не поставлены. С новыми перевозчиками необходимо более тесно взаимодействовать и наладить системный и качественный вывоз мусора, – заявил глава администрации Орла Александр Муромский.

Единственное, о чем умолчали на данном совещании, это тот факт, что подконтрольная бывшему губернатору Потомскому фирма «Экотек» фактически узурпировала городской рынок вывоза мусора именно с попустительства, если не сказать при содействии городских властей…

 

Денег нет, а мусора хоть отбавляй
СОКОЛов в пролёте
В Орле собирают подписи за отставку губернатора
Опубликовано 29 Ноя 2017 в 14:53. В рубриках: Тема номера. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 247

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