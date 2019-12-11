Орёл в пролёте

№42 (579) от 11 декабря 2019 г.

Областной центр в первые дни зимы мог погрузиться во тьму, а городские учреждения образования – замереть в абсолютном коллапсе. На ноябрьской сессии городского совета депутаты экстренно перераспредилили часть средств, чтобы срочно закрыть самые большие дыры. Например, управлению образования дали 3,4 миллиона, чтобы не допустить блокировки счетов самого управления (напомним, счета многих орловских школ уже заблокированы). Кроме того, 9,4 миллиона выделено на погашение задолженности за уличное освещение. В случае непогашения долгов энергетики обещали отключить освещение на улицах областного центра. На сессии депутат Евгений Косогов рассказал, что здание, где сидят сотрудники УКХ, уже обесточено за долги. А уже после сессии утонуло во мраке здание администрации Советского района. И там электричество отключили из-за неплатежей. Маленькая иллюстрация со светом показала, что областной центр продолжает лететь в пучину кризиса. И дно все ближе и ближе.

Последняя надежда

Город попытается залатать огромную прореху в муниципальном бюджете, продав 75% акций гостиничного комплекса «Орел-отель» почти за 820 миллионов рублей. Кроме того, в план приватизации включено еще 37 объектов недвижимости, которые власти уже пытались, но не смогли продать ранее. При этом депутаты отметили, что вероятность реализовать такой крупный и дорогой объект, как акции гостиничного комплекса, крайне мала. Кроме того, депутат Владимир Букалов напомнил, что, когда какой-либо объект не удается продать, его цену снижают. Не придется ли городу отдавать свое имущество вообще за бесценок? Начальник УМИЗ Татьяна Решетова ответила, что все снижения начальной цены (если акции не удастся реализовать) будут согласованы с городским советом. При этом, как это бывало уже не раз, стороны видят ситуацию под принципиально разными углами. Так, по мнению городских властей, гостиничный бизнес – довольно прибыльное дело. Только в прошлом году выручка «Орёл-отеля» составила 66 миллионов рублей. В этом году дела у гостиницы идут еще лучше, и по итогам 2019-го эта цифра будет выше. Депутат Олег Карпиков не уверен, что покупателя вообще удастся найти. Он обратил внимание не на выручку, а на чистую прибыль по итогам года. И эта цифра существенно скромнее. Следовательно, если кто и захочет выкупить гостиницу, то окупаемость проекта составит порядка 30 лет. Что делает еще более призрачной вероятность такого способа найти деньги на погашение огромных долгов бюджета.

«Тришкин кафтан»

Как мы уже упомянули, в ходе внесения поправок в текущий бюджет средства с одной строки снимаются и перекидываются на другие, чтобы заткнуть наиболее болезненные дыры. Долг города превысил отметку в 900 миллионов и приближается к следующему заветному рубежу – в 1 миллиард. Занять средства в банке, чтобы погасить старые долги за счет создания новых (как успешно делал город последние несколько лет), уже не получится – муниципалитет исчерпал разрешенные лимиты. Вся надежда на продажу акций «Орел-отеля». И тут уместно вспомнить песню Семена Слепакова про нефть. Если перефразировать припев, то ситуация выглядит следующим образом: а что произойдет, если акции продать не удастся? Похоже, об этом никто не думает.

Депутат Тимур Нерушев напомнил об огромных расходах на исполнение решений суда. Например, накануне сессии только один предприниматель, которому город задолжал за поставку продуктов питания в образовательные учреждения, подал в арбитражный суд порядка 100 исков. Суд не смог за один день принять все документы! Другие поставщики питания также решили не ждать у моря погоды, а готовят иски к городской администрации о взыскании долгов. (Мы подробно писали об этой проблеме в прошлом номере в статье «Мижер янд» орловских чиновников» см. №41 (578) от 4 декабря 2019 г.) Каждое проигранное городом дело приводит к дополнительным тратам — это и погашение судебных расходов, и проценты за пользование чужими средствами, и ряд других расходов. По мнению депутата, бюджет должен быть реальным. Мэр Орла Василий Новиков отметил, что к следующей сессии будет известна цифра, сколько конкретно город потерял в судах из-за несвоевременного исполнения своих обязательств.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Надежды на помощь областных «варягов» в городе уже не питают. Неоднократные обращения с просьбой пересмотреть размер остающейся Орле доли от собираемого в городе же НДФЛ с 5 до 15% – неоднократно были отвергнуты. Вместо этого депутатам напомнили, что область все же подкидывает городу деньжат. Иногда. На сессии сказали, что область обещала городу еще 107 миллионов. Вот только если сравнить ту сумму, что составляют 10% от собранного в Орле НДФЛ, и ту сумму, что выделяет область городу, – выяснится, что разница очень существенная. Естественно, не в пользу казны областного центра.

Депутат Александр Коровин напомнил, что в городе до сих пор не создано четкой антикризисной программы. Нет даже понимания, в какую сторону необходимо двигаться, чтобы найти дополнительные источники доходов. А они есть, и только навскидку можно назвать несколько, способных не просто пополнить бюджет, а очень серьезно исправить плачевную ситуацию. Так, например, Тимур Нерушев отметил, что администрация города занялась работой по уточнению размера ступенек, которые ведут к торговым точкам. В итоге за год эта работа принесла в бюджет порядка полумиллиона рублей. Вместе с тем не видно никаких подвижек в организации платных парковок, которые могли бы приносить в бюджет города десятки миллионов рублей ежегодно! Это и разгрузило бы центр города, и уменьшило бы износ дорог, а следовательно и частоту ремонта, и самое главное – принесло бы дополнительные средства в бюджет. Второй источник денег – это камеры для фиксации нарушений ПДД. По словам Нерушева, сейчас получила широкое распространение практика, когда частники приобретают приборы фото- и видеофиксации нарушений и по договору с ГИБДД устанавливают их на трассах. Почему бы городу не купить несколько таких приборов? Ведь фиксировать можно не только нарушения скоростного режима, но и нарушения правил парковки, которые в Орле встречаются на каждом углу. Прибыль от этого оказалась бы явно больше, чем те несколько сотен, которые с огромным трудом удалось взыскать с предпринимателей за чрезмерно выступающие на тротуар ступеньки.

Депутат Евгений Косогов обратил внимание, что депутаты решают в первую очередь почему-то те вопросы, которые совершенно «не кричат» и не являются первостепенными для жизни областного центра. Например, для обсуждения размещения очередного фонтана в сквере Ермолова даже собирали внеочередную сессию. А вот по долгам за питание детей (а на минуточку, это прямая обязанность муниципалитета по 131-ФЗ) никаких экстренных мер реагирования не наблюдается. Вообще история со скверами и парками показывает, что власть сделала значительный крен в сторону совсем не первоочередных проблем. Как отметил депутат Косогов, необходимо выходить с предложением на уровень федерации о создании новых государственных программ. Необходимо выходить и на уровень облсовета – с просьбой обозначить проблемы городов перед федеральным центром. Пока же Москва знает лишь о ситуации в регионах в целом. Естественно, что никто из областных чиновников не заинтересован расписывать во всех красках в столице, что творится в городе на Оке. Возможно, удастся создать «дорожную карту», о которой ранее говорил Коровин, но на уровне федерации. Если областные «варяги» не хотят помогать городу, то нужно искать поддержку выше. Присутствовавший на сессии вице-спикер регионального заксобрания рассказал, что в Москве знают о бедах Орла. И о том, что кредиторская задолженность города приближается к отметке в миллиард, знают также.

«Сократим аппарат, удлиним змеевик!»

Очень показательное решение было принято на той же ноябрьской сессии, и касалось оно повышения зарплат педагогов. По бумагам, в 2020 году сотрудникам учреждений образования Орла будет повышена заработная плата. Причем далеко не все народные избранники изучили те самые бумаги, которые им подготовили для ознакомления перед голосованием. Так, присутствующим рассказали, что повышение зарплат коснется всех работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, а также сотрудников центра психолого-педагогической помощи. И большинство народных избранников дружно проголосовали «за». Однако несколько человек голосовать отказалось. Причина – заключение специалистов Контрольно-счетной палаты, лежавшее на столе перед каждым депутатом. Аудиторы изучили состояние городского бюджета и те источники, за счет которых планируется повысить зарплату педагогам. Выводы КСП неутешительные. Увеличение должностных окладов произойдет за счет сокращения стимулирующих выплат. И в целом предлагаемый вариант не приведет к увеличению уровня заработной платы педагогов! Чтобы не на бумаге, а реально выполнить майские указы президента, нужно в первую очередь найти дополнительные источники дохода бюджета. А они-то как раз и отсутствуют, отметили в КСП.

Уже после сессии наши коллеги из издания «Орловские новости» сообщили, что «детские дошкольные учреждения Орла рискуют остаться без молочных продуктов. На сайте госзакупок на торги по закупке кефира, сметаны, молока и творога не заявился ни один бизнесмен. По всей видимости, долги администрации города перед предпринимателями за поставленные продукты в школы и детские сады в размере почти 200 млн рублей стали причиной срыва заключения этих контрактов.

Следует отметить, что пока речь идет только о детских садах города. Сразу 5 электронных аукционов на сайте госзакупок признаны несостоявшимися. Администрации города не удалось закупить творог на сумму почти 12 млн рублей для 76 детских дошкольных учреждений города. Еще для 30 детских садов не удалось закупить сметану на сумму 1,1 млн рублей по той же причине.

В частности, администрация Орла проводила еще три аукциона на закупку молока и кефира на общую сумму 4,8 млн. рублей. Желающих поучаствовать в электронных торгах предпринимателей не нашлось», – пишет издание. https://newsorel.ru/fn_505517.html

Вслед за этой публикацией появился ряд комментариев, в которых городские власти заявили, что не видят особых проблем в произошедшем. Они надеются на прямое заключение контрактов. Кто из предпринимателей согласится подписывать контракт, заведомо зная, что не получит по нему оплаты,осталось за рамками комментариев.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер:

На внеочередной сессии горсовета, состоявшейся 10 декабря, депутаты распределили более 106 миллионов рублей – это дотация из областного бюджета, поступившая в городскую казну. Эти средства решили в первую очередь направить на разблокировку счетов дошкольных учреждений образования. Однако, как пояснил председатель комитета по бюджету и налоговой политике Владимир Негин, было решено внести поправку — дать администрации свободу маневра и убрать из решения слово “дошкольных”. Таким образом, эти деньги пойдут не только на детские сады, но и на школы. Решение единогласно поддержали все депутаты. При этом они попросили уточнить на что конкретно будут потрачены бюджетные средства. Как пояснил замглавы администрации Игорь Краличев, дотация из областного бюджета пойдет на погашение задолженности по исполнительным листам, в частности, это коммунальные платежи, страховые взносы и задолженность перед поставщиками питания. При этом на погашение этих долгов уйдет львиная доля поступивших средств, а именно 95,2 миллиона рублей, которые можно было бы использовать с пользой для города вместо того, чтобы гасить долги, образовавшиеся из-за неплатежей тем же поставщикам питания (напомним, за два года мэрия задолжала предпринимателям порядка 195 миллионов рублей). Кроме того, городу предстоит выплачивать и пени, и штрафы по искам тех же предпринимателей, что нанесет бюджету Орла ущерб, также исчисляемый миллионами. Возместит ли его кто-нибудь – например сити-менеджер Муромский – вот вопрос?