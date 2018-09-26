Орёл выйдет из сумрака

График включения уличного освещения в Орле в ближайшее время будет отрегулирован, — такая информация прозвучала сегодня, 26 сентября, на заседании комитета горсовета по бюджету. Наше издание неоднократно писало о ситуации, связанной с графиком включения освещения в областном центре. Впрос поднимался как на сессии горсовета, так и на рабочих совещаниях — но результата до сих пор нет. Это создает реальную угрозу безопасности жителей города. Причем как пешеходов, так и автомобилистов. Очередная отсрочка в решении проблемы была предложена в связи с комиссией по безопасности дорожного движения, которую назначили на конец недели. На комитете решили скорректировать врмя и провести комиссию уже сегодня, так как регулировка графика освещения займет еще два дня.

По мнению представителя ГИБДД, в графике не учтено, что в настоящее время заход солнца происходит в 18:34, а свет включается в 19:30. Соответственно, больше часа город находится в сумерках. Кстати, подобный просчет был допущен еще в 2014 году, так как график включения и отключения сетей уличного освещения — это приложение к техническому заданию энергосервисного контракта. Депутаты решили провести служебную проверку в отношении тех чиновников, которые готовили этот контракт. Кроме того, решено обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство, в рамках своей компетенции, дали оценку этим действиям.

В свою очередь руководство ПАО «Ростелеком» пояснили, что не против изменения графика и окажут содействие УКХ в этом вопросе. Правда с одной оговоркой, что это не повлияет на стоимость энергосервисного контракта. То есть экономия должна остаться прежней. Тут же всплыла вообще сказочная деталь — шкафы, в которых стоит оборудование по включению освещения, переданы УКХ. Но система, позволяющая изменять эти графики, должна обслуживаться специальной компанией. А контракт с такой компанией не подписан. Само УКХ не имеет нужных специалистов и сейчас все регулировки производятся специалистами ПАО «Ростелеком» в рамках личных договоренностей. Заключение необходимого контракта может обойтись городу более, чем в 6 млн рублей. В итоге было принято решение, что сегодня, 26 сентября, на комиссии по безопасности дорожного движения будет скорректирован график включения и отключения света. Кроме того, администрация города должна проработать вопрос ручного включения/отключения систем наружного освещения по необходимости с учетом погодных явлений.