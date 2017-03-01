«Орёлстрой» будет возводить несколько многоэтажек в 13-ом микрорайоне Орла

Завершилось рассмотрение заявок на участие в аукционе от 01.03.2017 на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 57,4 тысячи кв.м., расположенного в Орле на Московском шоссе. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на него была подана всего одна заявка. Вместе с тем, как сообщает группа «Новостройки города Орла»,  в соответствии с Земельным кодексом РФ договор аренды будет заключен с единственным участником аукциона ПАО «Орёлстрой» на условиях аукционной документации.

Договор аренды заключается сроком на 54 месяца. Причем, размер ежегодной арендной платы составит чуть более 7 миллионов рублей. Этот участок был сформирован в соответствии с утверждённым в 2009 году проектом планировки территории. Проект предусматривает строительство не только жилых домов, но и школ, детских садов, а также дорог.

Авторы группы напоминают, что жилищное строительство в микрорайоне №13 началось более 10 лет назад. Первые многоэтажные дома появились в Межевом переулке в 2008-2010 годах. Однако к дорожному строительству всерьёз так и не преступали. До настоящего времени проезд к домам в Межевом переулке осуществляется по двум очень узким дорогам с однополосным движением. Они же обеспечивают единственный подъезд к выставленному на аукцион участку. По завершению застройки нагрузка на эти дороги удвоится, а подвижек по строительству запроектированных широких улиц пока не видно. На застройщика обязанности по дорожному строительству не возлагаются.

 

Блогер Станислав Рыбаков стал пресс-секретарем врио губернатора Орловской области
На 17% выросли за год цены на продукты в Орловской области
44-летний житель Орла пропал без вести, его автомобиль найден сгоревшим
Опубликовано 07 Мар 2017 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 60

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"