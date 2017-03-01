«Орёлстрой» будет возводить несколько многоэтажек в 13-ом микрорайоне Орла

Завершилось рассмотрение заявок на участие в аукционе от 01.03.2017 на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 57,4 тысячи кв.м., расположенного в Орле на Московском шоссе. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на него была подана всего одна заявка. Вместе с тем, как сообщает группа «Новостройки города Орла», в соответствии с Земельным кодексом РФ договор аренды будет заключен с единственным участником аукциона ПАО «Орёлстрой» на условиях аукционной документации.

Договор аренды заключается сроком на 54 месяца. Причем, размер ежегодной арендной платы составит чуть более 7 миллионов рублей. Этот участок был сформирован в соответствии с утверждённым в 2009 году проектом планировки территории. Проект предусматривает строительство не только жилых домов, но и школ, детских садов, а также дорог.

Авторы группы напоминают, что жилищное строительство в микрорайоне №13 началось более 10 лет назад. Первые многоэтажные дома появились в Межевом переулке в 2008-2010 годах. Однако к дорожному строительству всерьёз так и не преступали. До настоящего времени проезд к домам в Межевом переулке осуществляется по двум очень узким дорогам с однополосным движением. Они же обеспечивают единственный подъезд к выставленному на аукцион участку. По завершению застройки нагрузка на эти дороги удвоится, а подвижек по строительству запроектированных широких улиц пока не видно. На застройщика обязанности по дорожному строительству не возлагаются.