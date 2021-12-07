Орёлводоканал поставит немецкие насосы, чтобы экономить электроэнергию

На головной насосной станции Южно-Кромского водозаборного узла (ВЗУ) меняют один из пяти насосов на более энергоэффективный. Благодаря этой реконструкции прояснится экономия электроэнергии. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Южно-Кромской ВЗУ работает на пяти насосах разных скоростей. Большинство из них – отечественного производства. В прошлом году техническая база обновилась за счет оборудования из Германии. Оно доказало свою исключительную энергоэффективность. Теперь «Орёлводоканал» монтирует второго «немца».

«На наших ВЗУ множество насосов, которые работают на разных режимах. Тот насос, с которым мы работаем год, имеет регулируемый привод. Иными словами, он без труда проходит любые режимы – и пиковые, и минимальные, без скачков и переключений. Это очень важно для надёжности системы», — рассказал генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов.

Основная причина реконструкции – конечно, экономия: новое оборудование потребляет меньшее количество электроэнергии для подачи воды. Второй момент, который нельзя не учитывать, – плановое обновление технической базы. Износ приводит к планомерному падению коэффициента полезного действия. Сейчас у «немца» он составит под 81%, в то время как у старых насосов – до 60%.

«Конечно, мы могли бы просто обновить насосы, заменить на такие же, что установлены сейчас. Но мы не получили бы реального эффекта. Сейчас отечественные насосы потребляют 500-600 кв/ч, а немецкие будут потреблять 430 кв/ч. Для нас очень важна энергоэффективность», — пояснил Василий Иванов.

Секрет такой работоспособности – в индивидуальном подходе: каждый «немец» изготавливается в соответствии с параметрами станции. Монтаж нового насоса завершится до конца года.

«Представители компании приезжали к нам на ВЗУ со своим оборудованием высокого класса. Временно устанавливали его на станцию и делали замеры расходов энергоэнергии, изменения режимов и т.д. Только после этого они рассчитали, какой насос нужен именно нам. Изготовление персонализированного оборудования требует больше времени – около полугода, зато оно приходит именно с той рабочей характеристикой, которая нам необходима», — подчеркивает генеральный директор «Орёлводоканала».