«Орёлводоканал» восстановит плитку на Ленинской

В начале января сотрудникам «Водоканала» пришлось устранять повреждения водопровода на улице Ленина в районе дома №24/26. Для этого пришлось снять часть плитки, в том числе с клумбы. При наступлении благоприятных погодных условий (а именно положительных температур) бригада «Орёлводоканала» восстановит поврежденную плитку на клумбе, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

— Мы нашли остатки плитки у подрядчика. Сейчас она хранится на складе предприятия. Обязуемся устранить повреждения как можно скорее, но при наступлении плюсовой температуры. В морозы приклеивать плитку нельзя, — сообщил директор «Орелводоканала» Василий Иванов.

Ориентировочно все недостатки планируется устранить до 31 апреля. Не исключено, что работы выполнят быстрее, если тому поспособствует температура.

Также при наступлении благоприятных погодных условий сотрудниками «УКХ» будут обследованы все объекты, находящиеся на гарантии, в том числе на улице Ленина. В случае обнаружения каких-либо дефектов подрядчикам будут направлены претензионные письма с требованием об их устранении — заявили в пресс-службе.

Между тем, напомним, на улице Ленина уже не один год внимание прохожих привлекает люк ливневой канализации, который не подключен к основной системе водосбора. Из-за этого после каждого дождя люк превращается в гейзер. Что характерно, по этому люку к подрядчикам с требованием устранить дефект никто до сих пор не обращался — по крайней мере еще недавно люк-гейзер на Ленинской исправно поливал улицу талыми водами.

 

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Опубликовано 02 Фев 2018 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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