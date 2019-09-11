Осада «серого дома»

№31 (568) от 11 сентября 2019 г.

В одном из прошлых номеров наше издание подробно писало о ситуации с разбитой дорогой, ведущей в деревню Аниканово Мценского района («Блохина предложили «взять за жабры», №29 (566) от 28 августа 2019 г.). Поскольку никакой реакции на обращение жителей к губернатору Клычкову не последовало, они сами приехали в Орел и организовали два пикета перед входом в здание областной администрации. Жители надеялись перехватить Андрея Клычкова на входе или на выходе, чтобы получить ответы на свои вопросы. И им это удалось! В сопровождении верного советника по всем вопросам Сергея Лежнева губернатор вышел к пикетчикам.

Несколькими секундами ранее из здания вышел и господин Блохин, но толком поговорить с жителями не успел. А пока вещал глава региона, ответственный за ремонт дорог Денис Блохин хранил торжественное молчание.

Напомним, чего же хотят жители Аниканова и почему решились на самую настоящую осаду «серого дома» — один пикетчик перекрыл главный вход, второй расположился у боковой двери (впрочем, областные чиновники вторым, «черным», входом и не пользуются). Как рассказала жительница Аниканова Татьяна Артёменко, в деревне очень сложно найти работу — в основном, все ездят на заработки в соседний Мценск. И когда из-за разбитой трассы ремонт машины становится дороже, чем удается заработать, вопрос уже идет не просто о комфортной жизни (о чем так любит рассуждать на открытии фонтанов губернатор), а о том, смогут ли вообще выжить эти люди. Многие вынуждены срываться с насиженных мест и переезжать — кто во Мценск, кто в Орел, а самые молодые стараются вообще перебраться в Москву. Дорога до Аниканово — просто яма на яме. Кстати, о безопасности движения пикетчики упомянули не раз и вот по какой причине. Перевозчики не имеют права подвергать опасности жизни и здоровье пассажиров. Поэтому, когда эта трасса (а вернее ее будет назвать направлением) осенью покрывается водой, водители просто отказываются возить людей. С началом уборки сахарной свеклы ситуация вообще станет катастрофической — тяжелые машины вконец убьют то, что когда-то именовалось дорогой. Жители просили уже в этом году хотя бы сделать латочный ремонт. Чтобы не срывать движение автобусов и дать возможность машинам скорой помощи и пожарным быстро доезжать до места.

Но вышедший к пикетчикам губернатор начал с традиционного «нет денег» и рассказал, что дорог в Орловской области очень много. Поэтому чинят в первую очередь проезды к большим населенным пунктам, где живет много людей. И дорога на Аниканово точно в таком же положении, как и десятки дорог в других населенных пунктах, до которых можно доехать только летом, когда высохнет грязь, и зимой, если местные власти найдут грейдер, чтобы прокопать проезд через сугробы.

Также губернатор в очередной раз рассказал о сложностях бюджета и посетовал на то, что не в состоянии помочь сразу всем. А процедура по выбору подрядчика для ремонта дороги — дело долгое, и под зиму ремонт вообще затевать не стоит. Тем более, как завил Клычков, жителей Аниканова он якобы видит в первый раз. В ответ один из пришедших селян парировал, что главу региона аникановцы как раз видят уже не впервые. Во время предвыборного «чёса» по деревням и райцентрам тогдашний врио губернатора Андрей Клычков уже встречался с жителями Аниканова. И тогда (перед выборами) уже обещал решить проблему конкретно с этой дорогой. В итоге нынешней встречи губернатор Клычков опять досыта накормил жителей обещаниями.

В этот раз глава региона поклялся приехать к ним в деревню и уже на месте посмотреть срочность и очередность работ по ремонту дороги. Жители тоже поклялись, что, если губернатор в очередной раз забудет про свои обещания, то они обязательно вернутся к стенам «серого дома» с более серьезным пикетом — ведь в этот раз до Орла смогли доехать только порядка дюжины самых активных селян.

Сергей Миляхин