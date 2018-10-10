«Осень» орловского агропрома. Всех с праздником

№ 35 (538) от 10 октября 2018 г.

«Отреформировав» сельское хозяйство Орловского региона до неузнаваемости, эффективные менеджеры Потомского, а теперь уже Клычкова, готовятся с размахом отметить профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Традиционно он отмечается во второе воскресенье октября. Предшествует профессиональному празднику тружеников села всероссийская выставка «Золотая осень-2018». Без сомнения, региональные чиновники примут участие в этом мероприятии, проводимом на ВДНХ, так как эта площадка представляется им удачным местом, где можно в очередной раз подписать фейковые соглашения с «инвесторами», имитировать таким образом заботу об орловском селе и бурную деятельность, направленную на его развитие.

Напомним зампреду по АПК Дмитрию Бутусову, который руководит орловским агропромом вот уже четыре года, что осень – не только традиционное время подведения итогов сельскохозяйственного года и посещения ярмарок, это еще и повод для анализа того, что сделано лично чиновниками, которые обязаны за государственные деньги помогать селянам в решении их проблем.

Цыплят по осени считают

Итак, губернатор Вадим Потомский, когда еще являлся таковым, «поставил перед новым руководителем агропромышленного блока конкретные задачи по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Орловщины, совершенствованию механизмов государственной поддержки предприятий». «Сам Бутусов заверил, что в безусловном приоритете останется поддержка сельхозтоваропроизводителей, развитие молочного животноводства, активная политика импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности государства, максимальное участие региона в федеральных программах государственной поддержки АПК». Именно эти «тезисы» в 2014 году озвучивали прогубернаторские СМИ, освещая назначение прибывшего из Ленинградской области молодого управленца Дмитрия Бутусова.

Попробуем разобраться, что из заявленного сделано и сразу же расставим точки над «i». Чтобы креативный менеджер АПК не пытался ставить себе в заслугу знаменитые три миллиона тонн зерна и более двух миллионов тонн сахарной свеклы, которые явились следствием многолетних трудов орловских земледельцев, приведём некоторые цифры.

К 2014 году Орловская область производила в 24,6 раза больше зерна, чем Ленинградская область. Условно говоря, один средний район нашего региона давал зерна больше, чем вся Ленобласть, откуда прибыл Дмитрий Бутусов. Сахарная свекла, как выяснилось, для Ленинградской области была такой же редкой культурой, как ананасы для Орловской. По понятным причинам, про подсолнечник, сою и ряд других культур Бутусов мог только слышать, на питерских полях они не выращивались. Так что можно говорить с уверенностью, что этот молодой человек приехал в Орловскую область учиться растениеводству, а не учить чему-то орловских земледельцев. Причем «стажировка» Бутусова щедро оплачивалась и будет оплачиваться бонусами из бюджета Орловской области в виде зарплаты и премиальных, как члену правительства.

Что же полезного сделал для нашего региона Дмитрий Бутусов за прошедшие четыре года?

Является ли развитие молочного животноводства в Орловской области безусловным приоритетом, как обещал Дмитрий Бутусов? О нём — не о Бутусове, а о молочном животноводстве — мы скоро сможем забыть: за четыре года фермы и крестьянские дворы опустели, в хозяйствах всех категорий под нож пошло 13345 молочных коров. В 17 сельскохозяйственных организациях области за этот период молочное животноводство полностью ликвидировано как отрасль.

Ежегодно, с 2014 по 2017 год, производство молока в Орловской области сокращается. По итогам 2017 года к 2014 году оно снизилось на 12%. Для сравнения: в среднем по ЦФО производство молока выросло на 3,3 %; в среднем по Российской Федерации увеличилось на 1,3%.

Пока руководители АПК других регионов активно работают над решением важнейшей проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны по молоку и реализуют программу импортозамещения в этой сфере, господин Бутусов, проваливший это направление, продолжает на голубом глазу рассказывать сказки об успехах сельского хозяйства Орловской области, теперь уже губернатору Андрею Клычкову.

Но кроме «сказок» есть факты: производство молока в России за восемь месяцев 2018 года в годовом выражении повысилось на 1,3% и составило 21,9 миллиона тонн, в августе текущего года производство выросло на 0,8% и составило 3,1 миллиона тонн. В Орловской области за 8 месяцев 2018 года произведено 117,6 тыс. тонн молока (минус 4,1 % к аналогичному периоду 2017 года). Эти цифры свидетельствуют о серьёзной деградация отрасли. В условиях опережающего развития других регионов по строительству и вводу в эксплуатацию молочных животноводческих комплексов и насыщения высококачественным сырьём отечественного молочного рынка орловские производители молока опять будут страдать из-за неконкурентоспособной цены на молоко.

Миссия невыполнима

Канули в лету подписанные на различных выставках Бутусовым и Потомским соглашения по проектам: строительство молочного комплекса во Мценском районе на 2400 голов КРС ООО «Терра Нова Центр» (2015 год), ООО «Орел-Агро-Продукт» по реализации инвестиционного проекта «Создание молочно-товарной фермы на 1200 коров» на территории Орловской области (2016 год). Таким образом, миссия, ради которой Бутусов прибыл в Орловскую область, оказалась невыполнима.

По каким-то причинам зампреду по АПК не помог и «богатый опыт птицеводства» в Ленинградской области. То ли они с Потомским так и не догнали неведомых инвесторов на вокзале, возжелавших, по словам экс-губернатора, строить в Орловской области птицефабрики, то ли таковых не было вовсе, но факт остается фактом: в Российской Федерации за период 2014 — 2017 гг. производство яиц в хозяйствах всех категорий выросло на 7,2 %, в ЦФО увеличилось на 10,9 %, а в Орловской области – снизилось на 20,5%.

В январе-августе 2018 года производство яиц в стране выросло на 0,9% и составило 30,6 миллиарда штук; в Орловской области, где есть все необходимые для развития отрасли дешевые кормовые ресурсы, производство яиц в январе-августе составило 82,2 млн штук, снизившись на 13,8% к аналогичному периоду 2017 года.

Не лучше обстоят дела и с производством в регионе мяса птицы. Вспомним телевизионную пиар-кампанию Дмитрия Бутусова, заявлявшего о возрождении производства мяса птицы в ООО «Птичий дворик» Ливенского района, которое якобы находится на его личном контроле. За прошедшие годы Бутусов не раз пытался реанимировать это предприятие — с московской фирмой «Вианд», с ООО ТД «Белый фрегат», с ООО «ПО «Домашняя птица», теперь у птицефабрики новый хозяин — ООО «Продмит», а воз и ныне там.

На 1 сентября текущего года поголовье птицы в регионе составляло всего 2427,6 тыс. голов (70,3 % к 2017 году), зато впервые в истории сельского хозяйства области здесь появился птичий грипп. Как видим, и по этому направлению провал программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности очевиден.

Особая тема — тепличное овощеводство. По обещанию Бутусова и Потомского, свежие овощи должны были появиться на столе орловчан уже в 2016 году. По факту, их не было ни в 2016, ни в 2017, нет и в 2018 году.

В эти дни пресс-служба губернатора в очередной раз сообщает о планируемом вводе в эксплуатацию двух тепличных комплексов: ООО «Промпарк», ООО «Экопродукт». При этом ни слова не говорится о тепличном проекте — долгострое ООО АПК «Кумир» (на территории бывшего совхоза «Юбилейный»), где парадные репортажи снимали едва ли не еженедельно.

Затягивание со сроками ввода тепличных мощностей с каждым месяцем снижает шансы предприятий на то, что они смогут занять достойные ниши

в высококонкурентном рынке производства овощей закрытого грунта. Но это наших «специалистов» не беспокоит. Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 3 октября 2018 года в целом по стране составил 749,2 тыс. тонн или на 24,8% выше аналогичного периода 2017 года.

Банкротство ООО «Виннер», единственного специализированного предприятия по производству и переработке овощей в Орловской области, тоже не является поводом для грусти чиновников. О том, что в прошлом году Бутусов подписал с этим предприятием соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта на «Золотой осени», уже никто не вспоминает.

Компания заявляла о желании инвестировать в реализацию проекта с 2017 по 2019 годы 350 миллионов рублей. На складе планировалось установить холодильное оборудование для длительного хранения овощей с регулируемым температурным режимом. Реализация этого проекта, со слов подписавших соглашение высокопоставленных чиновников, должна была быть направлена на увеличение объемов производства картофеля и овощей открытого грунта и их заморозку для длительного качественного хранения.

Итогом «реализации» соглашения стало следующее: к 2018 году в Орловской области полностью ликвидировано овощеводство открытого грунта как отрасль; производство овощей в сельхозорганизациях области, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и даже в личных подсобных хозяйствах граждан, сократилось в 2,5 раза.

Переработка — всё

А теперь поговорим о «конкретных задачах по созданию благоприятных условий для устойчивого развития перерабатывающей промышленности». Очередной провал в деятельности Бутусова — банкротство и закрытие Ливенского ОАО «Этанол», ЗАО «Орловский кристалл», ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость», ОАО «Орловский винзавод»; банкротство и закрытие ООО «Саноил», предприятия по переработке масличных культур в Малоархангельском районе; уход из региона крупнейших производств, обеспечивающих высокооплачиваемые рабочие места и доходы в бюджет: компании «Данон», специализирующейся на переработке молока, и завода «Coca-Cola Hellenic» — предприятия по выпуску напитков.

К 2018 году, уже при новом губернаторе Клычкове, на грани банкротства оказались крупнейшие предприятия по хранению и переработке зерновых и масличных культур: ЗАО «Орловский мелькомбинат», не лучшим образом обстоят дела и в ОАО «Хлебная база №36».

Что с новыми производствами, которые обещал развивать Дмитрий Бутусов в Орловской области? Если коротко, то их нет. В Орловской области не появилось ни новых современных молочных животноводческих комплексов, ни молокоперерабатывающих предприятий.

Не состоялись распиаренные проекты компании ООО «Грейника» по строительству современного биотехнологического комбината глубокой переработки фуражного и продовольственного зерна, не реализован проект ООО «Национал Глобал» по созданию высокотехнологичного производства глубокой переработки сои, ООО ТД «Благодар Инвест», планирующего строительство завода по глубокой переработке зерна.

Напомним, Бутусов был в числе активных участников разработки и подписания четырех инвестиционных проектов словенской компании «Рико», заявленных и подписанных экс-губернатором Потомским, которые также реализованы не были. Речь идет о строительстве обувной фабрики, кожевенного завода, мясокомбината и предприятия по глубокой переработке зерна – о так называемой несостоявшейся «словенской афере».

В 2017 году на выставке «Золотая осень» заместитель председателя облправительства Дмитрий Бутусов, курирующий АПК, подписал соглашение о строительстве завода по производству удобрений ООО «Орелметахим» в Должанском районе. Проект также не реализован. И это далеко не все прожекты, обещавшие создание сотен рабочих мест.

Этот таинственный «никто»

О провальной организационной работе ветеринарной службы, отреформированной Бутусовым, «Орловская среда» писала неоднократно. «Реформирование» ветслужбы, обеспечивавшей ветеринарную безопасность в регионе, привело к неконтролируемому распространению бешенства диких и домашних животных в регионе, к разгулу африканской чумы свиней и огромным экономическим потерям, которые предусмотрительно никто не озвучивает. Чума впервые появилась в Орловской области практически одновременно с Потомским и Бутусовым и до сих пор продолжает выкашивать свинопоголовье в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах граждан.

Текущая ситуация с АЧС в Орловском регионе четко отражена в статье агентства «Абирег» от 5 октября 2018 года: «Свиньи агрофирмы «Ливенское мясо» пали жертвой АЧС, бушующей в Орловской области». Менее чем за два месяца шестой (!!!) по счёту очаг африканской чумы свиней обнаружен в Ливенском районе на свинокомплексе ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо». Общая численность свинопоголовья в агрофирме — более 12 тысяч животных.

В 2018 году, уже при губернаторе Клычкове, впервые в Ливенском районе появился птичий грипп, заболевание опасное не только для домашней птицы, но и для человека, в отдельных случаях приводящее к летальному исходу.

Кто ответит за то, что самый мощный аграрно-индустриальный район области, в котором ещё сохранялись лучшие традиции ведения социально ориентированного многоотраслевого сельскохозяйственного производства, попал под тотальную зачистку? Очевидно, что никто.

Этот таинственный «никто» всегда ни при чем, что, согласитесь, исключительно удобно.

Можно ли было рассчитывать на другой результат, если в Ленинградской области Дмитрий Бутусов был известен только по телесюжетам о борьбе с борщевиком?

Вопрос риторический. Однако именно этот результат, и никакой другой, как раз и устраивает исполнительную власть Орловского региона. Дмитрий Бутусов, заслуживший непререкаемый авторитет у Клычкова, продолжает свою деятельность на посту зампреда по агропромышленному комплексу региона.

В аграрной области, одной из первых ставшей на путь интенсивного развития земледелия и в целом сельскохозяйственного производства, не нашлось ни одного специалиста, способного составить конкуренцию Бутусову. Ждем новых красивых картинок с сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» и новых соглашений с «инвесторами», которые никогда не будут реализованы. Всех с праздником.

Наталья Зарубина