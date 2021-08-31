Осенью на Орловщине посадят еще 3400 саженцев сосны, дуба, липы и рябины

Орловская область активно участвует в акции «Сохраним лес». Этой осенью на площади 1,3 гектара будут высажены 3 400 саженцев сосны, дуба, липы и рябины. Лесные участки с насаждениями появятся в 6 лесничествах: Болховском, Ломецком, Мценском, Новосильском, Орловском и Ливенском.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в движение по сохранению очень немногочисленных орловских лесов каждый год подключается все больше неравнодушные к экологическим проблемам орловцев. Одна из задач регионального проекта как раз и направлена на на привлечение внимания к теме сохранения и восстановления лесов.