31 августа 2021



Осенью на Орловщине посадят еще 3400 саженцев сосны, дуба, липы и рябины

Орловская область активно участвует в акции «Сохраним лес». Этой осенью на площади 1,3 гектара будут высажены 3 400 саженцев сосны, дуба, липы и рябины. Лесные участки с насаждениями появятся в 6 лесничествах: Болховском, Ломецком, Мценском, Новосильском, Орловском и Ливенском.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в движение по сохранению очень немногочисленных орловских лесов каждый год подключается все больше неравнодушные к экологическим проблемам орловцев. Одна из задач регионального проекта как раз и направлена на на привлечение внимания к теме сохранения и восстановления лесов.

 

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Опубликовано 31 Авг 2021 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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