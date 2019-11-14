Осенью в армию призовут 168 орловцев

В рамках осенней призывной кампании 2019 года на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации необходимо направить 168 жителей Орла. К настоящему моменту призыв выполнен на 79%.

Как сообщает администрация г. Орла со ссылкой на военкомат, на текущую призывную комиссию вызывались 829 граждан. По её итогам принято решение о призыве 133 юношей. 405 призывников получили отсрочку на образование, 67 — на лечение. Ограничено годными признаны 187 человек, негодными — 19. На дополнительное медицинское освидетельствование направлены 60 юношей, 17 из них пока в процессе прохождения медосмотра.

В настоящее время от армии «бегают» 233 человека, 139 из них уклонились от двух и более призывов и находятся в «долгом» розыске.