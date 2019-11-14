14 ноября 2019



Осенью в армию призовут 168 орловцев

В рамках осенней призывной кампании 2019 года на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации необходимо направить 168 жителей Орла. К настоящему моменту призыв выполнен на 79%.

Как сообщает администрация г. Орла со ссылкой на военкомат, на текущую призывную комиссию вызывались 829 граждан. По её итогам принято решение о призыве 133 юношей. 405 призывников получили отсрочку на образование, 67 — на лечение. Ограничено годными признаны 187 человек, негодными — 19. На дополнительное медицинское освидетельствование направлены 60 юношей, 17 из них пока в процессе прохождения медосмотра.

В настоящее время от армии «бегают» 233 человека, 139 из них уклонились от двух и более призывов и находятся в «долгом» розыске.

 

В Орле для детей сирот приобрели 35 квартир
В Орле возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
В Орле Следственный комитет проверяет подрядчика, занимающегося капремонтом многоквартирных домов
Опубликовано 14 Ноя 2019 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"