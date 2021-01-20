Ошибка ректора Паршикова

№2 (626) от 20 января 2021 г.

На прошлой неделе орловскую околокультурную общественность взбудоражила новость о предстоящей отставке ректора Орловского государственного института культуры Николая Паршикова. Сам ректор о своем возможном увольнении узнал из… СМИ: публикация о том, что Паршиков в ближайшее время покинет свой пост, появилась 13 января на сайте «Орелград». «Так не делается», — прокомментировал Паршиков журналистам намерение областной власти поменять руководителя вуза, не сообщая об этом намерении самому руководителю. Увы, Николай Александрович, именно так теперь и делается.

Коллектив в замешательстве

Итак, по информации «Орелграда» (со ссылкой на собственные источники), отставка Николая Паршикова должна состояться в ближайшие дни: издание даже сообщило, что 18 января губернатор Клычков намеревается представить коллективу института культуры кандидата на должность ректора – Владимира Матвеева, который сейчас возглавляет Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Однако еще до презентации губернаторского протеже сотрудники ОГИК выразили свое несогласие как с отставкой Паршикова, так и с кандидатурой предполагаемого ректора: в пятницу на официальном сайте института было опубликовано письмо коллектива вуза министру культуры РФ Ольге Любимовой. Его текст мы приводим целиком.

«Уважаемая Ольга Борисовна!

Коллектив института обращается к Вам с просьбой разъяснить сложившуюся нездоровую ситуацию. Из сообщений прессы мы узнали, что Николай Александрович Паршиков (исполняющий обязанности ректора института) покидает свой пост. Кроме того, обозначено имя человека, претендующего на место ректора и не имеющего никакого отношения к сфере культуры и, следовательно, не знающего специфических особенностей нашего образовательного процесса.

Нам стало известно, что в адрес Министерства поступило обращение Губернатора Орловской области Клычкова, инициирующее смену ректора.

Уважаемая Ольга Борисовна, мы пребываем в замешательстве по нескольким причинам. Во-первых, совершенно неясно, почему действующий ректор — доктор педагогических наук, профессор академик Международной академии информатизации, действительный член Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования России, награжденный Орденом Почёта, Орденом Дружбы, медалью Жукова, не заслужил открытого разговора о предстоящем прекращении контракта и соображениях местной власти на тот счет? Во-вторых, стоит ли менять ректора в сложных обстоятельствах пандемии и накануне государственной аккредитационной экспертизы, которую институт планирует пройти в мае текущего года?

Институт динамично развивается, успешно справляется со всеми показателями гocударственного задания, расширяет и укрепляет материально-техническую базу. Мы понимаем, что существуют возрастные ограничения для исполнения обязанностей ректора, однако в настоящий момент в условиях напряженной подготовки к аккредитации решение о прекращении контракта с опытным руководителем губительно скажется не только на объективных показателях производительности труда коллектива, но и на эмоциональном настрое преподавателей, сотрудников и студентов.

В сложившихся обстоятельствах кажется неслучайной и организованная вокруг администрации института грязная кампания (ряд лживых анонимных писем, адресованных в Министерство культуры РФ).

Уважаемая Ольга Борисовна, доверяя Вашей принципиальности и надеясь на Вашу заинтересованность в наличии сильного творческого вуза, определяющего культурную политику региона, очень рассчитываем на поддержку нашего действующего ректора Николая Александровича Паршикова».

Как сообщается на сайте учебного заведения, под этим письмом подписались более 200 преподавателей и сотрудников института.

Некультурно получилось

Стремление коллектива ОГИК поддержать своего ректора заслуживает уважения и по-человечески понятно. Николай Паршиков возглавляет вуз без малого четыре десятка лет. За это время Орловский институт культуры не только стал одним из лучших учебных заведений региона, но и приобрел всероссийскую известность: его выпускники работают в таких известных творческих коллективах, как Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, балет «Тодес», в театрах, на телевидении и в кино. Более того, на протяжении десятков лет в вузе сохраняется та особая атмосфера, которая, к сожалению, утрачена во многих высших учебных заведениях с переводом их на коммерческие рельсы: преподаватели, выпускники и студенты называют институт своим домом, где с заботой и пониманием относятся к каждому сотруднику и учащемуся, где нет коррупции, где трудятся великолепные педагоги, где сохраняется дух великой русской культуры. Безусловно, в этом огромная заслуга ректора Николая Паршикова.

Тем более понятно недоумение сотрудников института, вызванное тем, как обошлись с их ректором. А обошлись, прямо скажем, некрасиво: за спиной руководителя вуза губернатор области принял решение, что тому пора в отставку, подобрал кандидатуру преемника на должность ректора и даже, как говорилось выше, намеревался представить его коллективу. Как признался сам Паршиков в комментарии порталу «ОрелТаймс», таким отношением он обескуражен и воспринимает ситуацию как личное оскорбление:

«Вот если бы со мной нормально поговорили. Сказали б, Николай Саныч, ну пора тебе, засиделся. Нужно уступить дорогу молодым. Не до ста лет же ты сидеть тут будешь. Я бы потихоньку передал дела, помог вузу пройти аккредитацию в мае, посоветовал бы человека на своё место…»

Действительно, Николаю Паршикову есть на что обижаться – подобного отношения к себе он явно не заслужил. И не только потому, что сделал возглавляемый им вуз одним из лучших в России – у Паршикова много и других заслуг – и в первую очередь перед той самой системой, которая решила по-тихому убрать его с поста ректора ОГИК.

Человек поддерживающий

Напомним, а если кто не знает, проинформируем, что Николай Паршиков является не только ректором уважаемого вуза. Вот уже несколько созывов подряд он является депутатом Орловского городского совета, где входит во фракцию «Единая Россия». И в этой своей партийно-депутатской ипостаси Николай Александрович долгое время трудился над тем, чтобы с ним поступили так, как поступили.

В 2018 году единоросс Николай Паршиков, как и его партийные товарищи, поддержал на выборах тогдашнего врио губернатора Орловской области коммуниста Андрея Клычкова (ранее точно так же члены орловской ячейки ЕР поддерживали и коммуниста Потомского). Мы не знаем достоверно, ставил ли депутат Паршиков свою подпись в листах поддержки выдвижения кандидата Андрея Клычкова на выборы, как это в массовом порядке делали его однопартийцы из фракции ЕР Орловского горсовета, в один день вдруг дружно явившиеся к нотариусу, но даже если не ставил (в чем мы сомневаемся), то впоследствии неоднократно демонстрировал эту самую поддержку – уже не врио, а губернатору Клычкову.

Так, например, в мае 2019 года депутат Паршиков, обеспокоенный бедственным финансовым положением города Орла предложил коллегам пригласить на сессию губернатора, рассказать ему о проблемах и попросить помощи. А в декабре того же года тот же депутат Паршиков вместе с теми же коллегами-единороссами проголосовал за реконструкцию сквера Ермолова за 150 миллионов рублей, которую усердно лоббировал тот же губернатор Клычков. Хотя спонсорские деньги можно было бы направить на более насущные нужды города, как и предлагали независимые депутаты и простые граждане. Депутат Паршиков – опять же, как и фракция «Единая Россия» — поддержал губернаторскую инициативу об отмене выборов мэра города Орла из числа депутатов и о фактическом его назначении некой комиссией. А когда эта комиссия «выбрала» в качестве мэра очень неоднозначную фигуру Юрия Парахина (опять же – протеже Клычкова), поддержал и его. Более того, уже после утверждения Парахина в должности Паршиков поддержал его инициативу о назначении двух первых замов мэра (а значит, и дополнительные траты из бюджета и, главное, перекладывание ответственности с мэра на замов).

Можно также вспомнить, что депутат-единоросс Николай Паршиков голосовал за повышение тарифов для граждан на проезд в общественном транспорте и мужественно воздержался при голосовании за повышение квартплаты сразу на 15% и при решении вопроса о строительстве завода ПВХ-покрытий в Орле. Таким образом, в общем и целом господин Паршиков всегда поддерживал и никогда не выступал против губернатора и партийного руководства и почти всегда голосовал за любые исходящие от начальства инициативы. А еще, как мы не без оснований предполагаем, обеспечивал нужное голосование студентов и сотрудников своего института – в Орле ни для кого не секрет, что студенты вузов, равно как и бюджетники, главный электорат власти.

Они выбирают, их выбирают

Чем руководствовался депутат и уважаемый ректор Николай Паршиков, когда, например, поддерживал на выборах губернатора кандидатуры Потомского и Клычкова (московского юриста, который не имел никакого управленческого опыта), а при голосовании в горсовете – кандидатуру назначенного мэра Парахина? Когда повышал тарифы на проезд? Когда призывал «благоустроить» сквер Ермолова (оборудовать там фонтан и вырубить деревья, потратив на это 150 миллионов рублей)? Интересами жителей города Орла и Орловской области? Ой ли? Партийной дисциплиной? Безусловно. Интересами возглавляемого им вуза – в расчете на ответную поддержку региональных властей? Скорее всего. Последний расчет, как теперь известно, не оправдался. Так называемые «друзья института» во главе с губернатором Клычковым оказались вовсе не друзьями. И если первый вероломно, за спиной Паршикова, подыскал ему замену, то остальные просто отошли в сторону (выражения сочувствия в личных разговорах по телефону мы в расчет не принимаем). На защиту заслуженного ректора встал – открыто и бесстрашно – лишь коллектив ОГИК, опубликовавший открытое письмо министру культуры, да еще выпускники вуза – в комментариях в социальных сетях. Впрочем, среди выпускников института, публично поддержавших Николая Паршикова, мы не увидели фамилий директора объединённого литературного музея им. Тургенева Веры Ефремовой, директора театра имени Тургенева Елены Казаковой или, например, директора городского центра культуры Елены Майоровой, директора культурно-досугового центра «Металлург» Людмилы Никитиной, или, скажем, начальников управлений культуры – областного и городского –госпожи Георгиевой и госпожи Крючковой – да мало ли их, вышедших из стен ОГИКа и занявших важные должности? В течение недели, пока новость о возможной отставке Паршикова обсуждалась в СМИ и социальных сетях, никто из vip-птенцов его гнезда, повторим – публично – не выразил ему поддержку. Не возмутился намерением Клычкова сменить ректора ОГИК на финансиста и методами его кадровой политики – тоже.

Не поддержали Паршикова и однопартийцы – как коллеги-депутаты из Орловского горсовета, так и товарищи из реготделения ЕР дружно промолчали. Единственный видный единоросс, высказавшийся в поддержку Паршикова – руководитель фракции ЕР в Орловском облсовете, вице-спикер Михаил Вдовин: в комментарии в соцсетях он лаконично написал, что поддерживает позицию коллектива ОГИК и что Паршиков – заслуженный и уважаемый руководитель. И с этим нельзя не согласиться: Николай Александрович Паршиков действительно один из лучших ректоров одного из лучших вузов региона, собственно, и сделавший этот вуз таковым. Беда только в том, что, пестуя свое детище, ректор Паршиков не учел, что даже самый прекрасный институт не может существовать в безвоздушном пространстве. Что рано или поздно беспощадная реальность вторгнется туда и опустит его обитателей с небес на землю – и не спасут ни авторитет, ни заслуги, ни лояльность к власть предержащим. Что, собственно, и произошло с коллективом ОГИК и его ректором Николаем Паршиковым. Потому что на смену заслуженным и лояльным приходят менее заслуженные, но не менее лояльные и более договоро- , а может быть, и платежеспособные. Потому что никакая лояльность и готовность идти на компромиссы не спасает, когда речь заходит о выборе между людьми компетентными и людьми нужными. Таковы орловские реалии – и ректор и депутат Николай Паршиков прекрасно с ними знаком. Когда-то он сам выбирал не компетентных, но «нужных» Потомского, Клычкова, Парахина… Теперь выбор делает один из тех, кого выбрал Паршиков (и его подчиненные, кстати, тоже) – и вряд ли это будет выбор в пользу института культуры и его нынешнего руководителя.

Федор Крюков