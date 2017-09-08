Особенности регионального капремонта

№40 (488) от 22 ноября 2017 г.

Жалобы жителей Орловской области на некачественно проведенный капитальный ремонт постоянно появляются в СМИ. Наше издание также неоднократно касалось этой темы в своих публикациях. Как выяснилось на заседании комитета облсовета по строительству, в самом региональном фонде тоже не в восторге от происходящего. Поскольку проблема сформировалась не за один день и носит системный характер – не стоит питать иллюзий, что все быстро исправится. Тем не менее депутаты выразили надежду, что новый руководитель фонда сможет навести порядок. Хотя официально никто на этот пост не утвержден, депутаты очень надеются, что исполняющий обязанности руководителя фонда Ольга Павлова в значительной степени решит наболевшие вопросы.

Старые грехи

По мнению первого зампреда облсовета, одна из проблем фонда капремонта – неспособность учиться на собственных ошибках. Из года в год составляются довольно странные условия для потенциальных участников. В частности, никак не предусматриваются в конкурсной документации такие параметры, как наличие уставного капитала – постоянно аукционы выигрывают фирмы-однодневки с уставным капиталом в 10 000 рублей. Не находит отражение в документации ни требование к наличию спецтехники у подрядчиков, ни требование к опыту проведения подобных работ. Как показала история с капремонтом домов на улице Ленина – даже отсутствие штата рабочих никак не мешает получать многомиллионные подряды. В итоге «потомкинские» балконы на улице Ленина (где дыры в полу были заткнуты пустыми мешками из-под цемента, а потом обшиты сверху ДСП и покрашены) так и остались не доделаны должным образом. В этом году ситуация не лучше. Несколько домов входят в зиму с раскрытыми крышами, в лучшем случае затянутыми плёнкой. А качество выполненного капремонта таково, что условия проживания в доме не улучшились, а, наоборот, ухудшились. Вместо комфорта – многолетние тяжбы с подрядчиками, из-за ошибок в монтаже коммуникаций – сырость и проблемы с вентиляцией. Даже водостоки (как в доме №36 по улице Салтыкова-Щедрина) толком смонтировать не получается, и потоки воды размывают недавно отремонтированный фасад.

Жители Орла и области оценивают сегодня работу фонда как неудовлетворительную. Впрочем, как пояснили в самом фонде, в результате проверок были выявлены факты оплаты невыполненных работ, подтверждена недостоверность подписей собственников и организаций, осуществляющих контроль, в актах выполненных работ. Имело место отсутствие необходимой документации по инженерным системам и приборам учёта для передачи управляющим компаниям. Ориентировочная сумма ущерба, нанесённого региональному оператору, будет установлена после завершения проверки. Депутаты все вопросы задавали исполняющему обязанности руководителя фонда капремонта Ольге Павловой. Однако все это время работу фонда курировали чиновники областной администрации — в настоящее время это первый зампред правительства области Мишанов и руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Блохин. Впрочем, ни первый, ни второй не пришли на заседание комитета, так что вопросы им адресовать депутаты не смогли. Почему никто не спрашивает с чиновников, которые обязаны были контролировать работу фонда и делать все возможное, чтобы жители не жалели, что дожили до капитального ремонта? Этот риторический вопрос остался без ответа.

Подводная часть айсберга

Если жители видят неудовлетворительные результаты работы фонда капитального ремонта, то причины такого положения скрыты от посторонних глаз. Между тем, как рассказала Ольга Павлова, проблемы кроются в хроническом и систематическом недофинансировании работы этой структуры. В частности, объекты, которые включены в программу капремонта, разбросаны по всей области. И хотя основная их часть все же сосредоточена в Орле – в фонде элементарно нет служебных автомобилей. В ситуации, когда каждая минута на счету, сотрудники фонда объезжают объекты на общественном транспорте. Депутат Руслан Перелыгин как вариант решения этой проблемы предложил не покупку новых авто, а заключение с самими сотрудниками фонда договоров на аренду частного транспорта. В итоге это может оказаться и дешевле, и сотрудники, наверняка, не откажутся от дополнительных средств за эксплуатацию личных автомобилей.

Вторая существенная проблема, которую можно и нужно решить для качественной работы фонда, – это увеличение штата сотрудников. Когда формировался первоначальный штат, объемы работ были одни. Сейчас, когда фонд заработал в полную силу, выяснилось, что имеющееся число сотрудников не в состоянии качественно решать поставленные задачи. Можно сколько угодно критиковать руководителя, но основная нагрузка лежит на рядовых исполнителях. А здесь ситуация, по словам Ольги Павловой, следующая. Сейчас в работе (с учетом объектов 2018 года) 265 многоквартирных домов, на которые предстоит израсходовать порядка 1,5 миллиарда рублей. А в отделе капитального ремонта работает всего 10 человек. И из этих десяти только на прошлой неделе двое написали заявления об увольнении по собственному желанию. Так как колоссальная нагрузка и ответственность не подкреплены элементарными инструментами и условиями для выполнения задач. В частности, как отметил на заседании депутат Виталий Рыбаков, у сотрудников не хватает лазерных уровней, рулеток и прочих не слишком дорогих, но совершенно необходимых для работы вещей.

Необходимы люди и для нормальной претензионной работы с недобросовестными подрядчиками. В частности, как рассказала Ольга Павлова, сейчас четыре юриста фонда должны взыскать 336 миллионов рублей. И это не считая мелких должников по лицевым счетам! В этой ситуации сотрудники фонда, по опыту других регионов, максимально автоматизировали процессы начисления пени и формирования первичных документов в суд, но в целом проблема нехватки персонала стоит очень остро.

Подчиненные не имеют права критиковать свое начальство, поэтому Ольга Павлова никак не прокомментировала то, что обо всех бедах фонда прекрасно осведомлены чиновники областной администрации, непосредственно курирующие это направление. Ситуация с нехваткой людей и транспорта сложилась не вчера и не позавчера – это системный просчет. И слабо верится, что никто из многочисленных руководителей фонда, которые менялись на этом посту с пугающей быстротой, ни разу не сообщил в областное правительство курирующим это направление чиновникам о существующих проблемах. Между тем оперативно решить проблему не получилось и у депутатов – как раз на заседании комитета обсуждались поправки в бюджет будущего года, однако Ольга Павлова не смогла оперативно представить предложения по увеличению финансирования работы фонда в будущем году. Впрочем, еще есть надежда, что до сессии комитет соберется еще раз и предложения фонда будут озвучены на ближайшем заседании облсовета.

Мелкие детали на большие миллионы

Есть еще ряд моментов, которые необходимо исправлять в кратчайшие сроки. В первую очередь это касается формирования лотов для аукционов. Слишком большие лоты, которые объединяют несколько домов в разных частях города, не позволяют участвовать в торгах небольшим организациям. К тому же резко возрастает опасность, что недобросовестный подрядчик будет перебрасывать бригады с объекта на объект и в итоге оставит без кровли сразу несколько многоэтажек. А если лоты будут включать только один-два дома, то любая проволочка с ремонтом сразу станет поводом для пристального внимания контролирующих органов (по крайне мере, отговорка, что бригада сейчас на другом объекте, уже не сработает).

Депутаты попросили руководство фонда в этом году более строго формировать заявки и в плане банковских гарантий. Если раньше гарантия выдавалась лишь на срок проведения ремонтных работ, то теперь председатель комитета Геннадий Сафонов предложил оформлять банковскую гарантию и на период после ремонта. Конечно, это звучит немного странно – гарантия на гарантийный период, но, как показал печальный опыт первых лет работы фонда, очень часто фирмы-однодневки испаряются после подписания акта выполненных работ, а недочеты и недоделки вскрываются лишь несколько месяцев спустя. При наличии банковской гарантии, уверен Геннадий Сафонов, такие недоделки можно будет исправить без привлечения средств самого фонда. И такая практика применяется в других регионах.

Капитальная замена шила на мыло

Особо остановились депутаты на проблеме замены лифтов. Орловская область стала одной из первых, где применили практику замены лифтового оборудования, не дожидаясь, пока подойдет срок участия нуждающейся многоэтажки в программе капитального ремонта. Между тем суровая орловская действительность опять же показала, что требования ФЗ-44 приводят к тому, что в дома ставят не самое лучшее, а самое дешевое оборудование. И в итоге жители получают вместо исправно работавшего (но просто состарившегося) лифта новое устройство, которое постоянно выходит из строя. В частности, речь идет о лифтах в домах на Планерной. Более того, выяснился такой момент: когда лифт ломается, на место вызывают подрядчика. И пока он приедет из своей «тьмутаракани», да пока устранит неисправность – жители ходят пешком.

В очередной раз депутаты заострили внимание на том, что в соседних областях действует тот же самый федеральный закон, но там чиновники каким-то чудом умудряются составлять конкурсную документацию так, чтобы поставщики устанавливали в дома абсолютно качественные и работающие лифты. В Орле чудес, похоже, не было и не будет. Хотя чиновники в который раз пообещали, что на следующий год найдут механизмы, как ужесточить требования к подрядчикам, чтобы не допускать до участия в аукционе недобросовестных поставщиков. Кстати, при обсуждении вопроса выяснилось, что и при составлении конкурсной документации на замену лифтов в нее не включается пункт о банковской гарантии на период после установки оборудования.

Частичный ремонт от безысходности

Не смогли депутаты прийти к общему знаменателю лишь по вопросу о дроблении работ на одном доме. Одни предложили делать ремонт как говорится от «а» до «я», чтобы потом лет 20 вообще не подходить к многоэтажке. Другие настаивали, что есть развалюхи, где течет крыша. Если ждать, пока такие дома включат в программу, – чинить там будет уже нечего, так как они могут попросту рухнуть. Жители уже сейчас платят взносы за капремонт и уже сейчас вправе рассчитывать на замену хотя бы кровли. Другое дело, что необходим контроль за сроками и качеством проведения работ. Иначе получается абсурдная ситуация, когда люди за свои же деньги имеют еще больше проблем, чем до ремонта. И это, увы, далеко не единичный случай.

Сергей Миляхин

От редакции:

В понедельник проблемы капремонта обсуждали уже на заседании правительства области, которое провел врио губернатора Андрей Клычков. И здесь прозвучали весьма интересные факты, ставшие яркой иллюстрацией особенностей капитального ремонта по-орловски.

Так, по информации начальника профильного департамента Дениса Блохина, на сегодняшний день правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, связанные с проведением капремонта в пяти домах на улице Ленина, где подрядчиком выступало ООО «Реставратор» из Санкт-Петербурга, в свое время широко разрекламированное орловскими чиновниками высокого ранга. По результатам работы этой фирмы выявлена недостача в сумме 30 миллионов рублей.

Еще девяти миллионов рублей недосчитались по результатам проверки выполнения работ по капремонту пяти других объектов. Здесь фигурирует уже московская фирма – ООО «Москомреставрация».

Кроме того, проблемы выявлены и еще примерно в десяти домах, подвергшихся испытанию капремонтом: здесь также либо обнаружена недостача денежных средств, либо нарушены сроки окончания работ. Общий объем претензий по всем проблемным домам составляет более 45 миллионов рублей.

Как отметил господин Блохин, все факты воровства были выявлены после назначения и.о. руководителя фонда капремонта Ольги Павловой при техническом содействии Орелгосзаказчика.

Почему эти факты не выявлялись ранее, когда фонд возглавляли господа Масленников и Касьянов, пользовавшиеся покровительством высоких чинов из областного правительства, господин Блохин не пояснил. Хотя еще год назад даже простому обывателю, например, при взгляде на «отремонтированные» дома на улице Ленина с пресловутыми «потомкинскими» балконами было ясно: деньги здесь явно «попилили». Полагаем, по той же Ленинской неоднократно прохаживались и высокопоставленные чиновники из областной администрации, курировавшие данное направление и назначавшие на должности руководителя фонда капремонта столь часто сменяющихся протеже. Однако до последнего времени (а если точнее, то до ухода в досрочную отставку губернатора Потомского) ни господин Блохин, ни его начальники – господа Мишанов и Бударин «в упор» не видели того, что видели обычные граждане и о чем неоднократно сообщалось в СМИ, а именно: что контракты на проведение работ по капремонту заключаются исключительно с «нужными» фирмами, что дома в Орле ремонтируют неквалифицированные гастарбайтеры, что работы на объектах не ведутся неделями и месяцами, а выполненный ремонт не выдерживает никакой критики – словом, всего того, что принято называть термином «коррупционная составляющая».

Теперь те же самые господа чиновники отчитываются перед новым руководителем облправительства, сколько денег было украдено то там, то там, рапортуют о расторжении контрактов с недобросовестными подрядчиками и изображают на лицах озабоченность, когда врио губернатора Клычков поручает им обращаться в правоохранительные органы в случае выявления нарушений в деятельности подрядных организаций и вообще навести наконец-то порядок в данной сфере. Спора нет, порядок наводить надо. Вопрос, кто будет этим заниматься? Бударин? Мишанов? Блохин? Те, кто породил полный бардак, безответственность и безнаказанность в насквозь коррумпированном процессе, который в Орловской области принято называть капремонтом? Или, может быть, наведением порядка займется новый специалист – замруководителя ФКР господин Игнатушин, прославившийся умением виртуозно «отфутболивать» обращения граждан в бытность его замом главы администрации Орла? Если так, то можно не сомневаться: об особенностях орловского капремонта мы услышим еще не раз.

К сведению:

На шести многоквартирных домах, которые в результате «капремонта» остались без кровли, работы должны быть завершены до 10 декабря. Такое поручение дал врио губернатора Андрей Клычков на заседании правительства 20 ноября. На сегодняшний день подрядчикам, выполнявшим работы на данных домах,

направлены претензии, готовятся материалы для обращения в суды.

Прямая речь

И.о. руководителя фонда капремонта Ольга Павлова:

– Все подрядчики, допустившие срыв сроков, будут включены реестр неквалифицированных подрядных организаций и не смогут рассчитывать на получение контрактов не только в Орловской области, но и вообще на территории РФ. В дальнейшем фонд намерен занимать жесткую позицию по отношению к недобросовестным подрядчикам.