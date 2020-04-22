Особенности устойчивого недоразвития

№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

«Орловская среда» продолжает знакомить читателей с результатами проверок областной контрольно-счетной палаты. На очереди увлекательная история о том, как на земле Тургенева и Фета «устойчиво» развивают сельские территории. В отчете аудиторов этой теме посвящены сразу две главы – строительство дорог, и – отдельно – прокладка коммуникаций: газопроводов и водопроводов. Конкретные цифры и названия объектов позволят жителям многих «медвежьих углов» получить ответ на главный вопрос: отчего им так жить хорошо?

Эх, дороги!

К огромному сожалению, проверка строительства и реконструкции дорог была не сплошной, а только выборочной. Поэтому слишком высока вероятность, что самые интересные места на карте нашего края остались без внимания КСП. Но и там, где все же побывали аудиторы, есть о чем рассказать. Так, только неэффективное расходование бюджетных средств составило 1,1 миллиона рублей. Плюс к этому некачественно были выполнены работы на 8 миллионов. С одной стороны, вроде бы есть чем гордиться. За 2018 год было введено в эксплуатацию 17 автодорог протяженностью 71,5 км. Или 186% от плана! Но ложечку дегтя добавила КСП. Дело в том, что в нарушение установленного регламента при увеличении объема финансирования за счет включения 10 трасс протяженностью 32,9 км чиновники забыли внести необходимые изменения в текущие документы. А секрет в том, что эти трассы начали строить еще в 2016-м, и они были готовы уже на треть!

При приемке выполненных работ опять отличился «Орелгосзаказчик». Он оплатил подрядчикам 1 миллиард 166 миллионов рублей. Но при этом в 2018 году были нарушены сроки завершения работ по строительству и реконструкции семи автомобильных дорог. Сбой составил на разных трассах от 10 дней до полутора месяцев. При этом подрядчиком «МонолитСтрой Тула» — сразу по пяти объектам! «Орелдорстрой» и «Дорожная служба» выбились из графика каждый на одном объекте. Очень важная деталь: нормативный документ, регламентирующий сроки передачи в казну Орловской области введенных в эксплуатацию объектов, на момент проверки КСП отсутствовал. По состоянию на 11 ноября 2019 года в «Орелгосзаказчике» числились 4 дороги, введенные в эксплуатацию еще в 2018 году. Что характерно, администрации районов отказывались принять их в муниципальную собственность. В частности, речь идет о трассах: Змиевка-Глазуновка- Куракино — д. Поздеево — Кошелево в Свердловком районе, Новосиль-Корсаково-Орлик — Новомихайловка в Корсаковском районе, Колпны -Спасское — Спасское Второе в Колпнянском районе, Орёл — Перемышль — Белев — Калуга — Тайное — Цветынь» в Орловском районе. Таким образом, получилась картина маслом: полномочий по содержанию новеньких дорог не было ни у «Орёлгосзаказчика», ни у муниципальных образований, на территории которых они построены.

Суслика нет, но он есть

Продолжение отчета КСП напоминает сказку – чем дальше, тем страшнее. Сотрудники Контрольно-счетной палаты вместе с представителями «Орелгосзаказчика» и подрядчиков выехали на место, где исследовали 5 автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию еще в 2018 году. Речь идет о трассах Змиевка – Глазуновка — д. Куракино — д. Поздеево в Свердловском районе протяженностью 4,867 км, д. Кошелево — д. Барановка в Свердловском районе протяженностью 4,124 км, Тросна — д. Каменец — д. Горчаково в Троснянском районе протяженностью 1,353 км, Тросна — д. Верхнее Муханово в Троснянском районе — 2,975 км, Колпны – Спасское — Спасское Второе в Колпнянском районе — 2,145 км. В ходе проверки на месте было установлено, что искусственное освещение, построенное вдоль всех пяти автодорог, не функционирует, так как не подключено к электросетям. Но и это еще не все! При проверке выяснилось, что в ряде случаев проектирование и строительство автомобильных дорог было произведено без учета и нормативных требований, и автомобильного потока, и социальной значимости объекта, и, что самое циничное, без учета пожеланий самих жителей населенных пунктов, на территории которых строили дороги.

Вы хотите конкретные примеры? О! Их в отчете КСП много! Так, например, в нарушение санитарных норм и правил, регламентирующих освещение дорог, при строительстве трассы д. Кошелево — д. Барановка в Свердловском районе установлено стационарное электрическое освещение стоимостью более миллиона рублей! Казалось бы, это прекрасно! Трасса освещена! Вот только один маленький нюанс. Трасса освещена в том месте, где она проходит по открытому полю вдоль пашни. При этом местные власти в своем письме указывали проектировщикам, что дорога не проходит по застроенным территориям близ деревень Кошелево и Барановка, где как раз очень нужно освещение. Все на той же трассе выявилось и такое чудо. Строительство автомобильной дороги было запроектировано от деревни Кошелево до фельдшерско-акушерского пункта в деревне Барановка. Фактически же дорога оказалась построена только до Барановки, а до ФАПа — общественно значимого объекта – дороги нет. Прямо по Черчиллю – до ФАПа есть только направление.

Еще один замечательный объект — дорога Змиевка — Глазуновка — д. Куракино — д. Поздеево в Свердловском районе. Здесь был запроектирован организованный водоотвод с двух сторон проезжей части протяженностью более 8,3 километра и стоимостью 73,7 миллиона рублей (на секундочку, это 40,8% от суммы контракта!). Проектом здесь были предусмотрены железобетонные водоотводные лотки с чугунными решетками. Общая стоимость 16 658 штук чугунных решеток с учетом их установки составляет 33,7 миллиона рублей, или пятую часть от всего объема выполненных работ по строительству объекта! Стоимость одной чугунной решетки заложили аж в две тысячи рублей. Это ровно в 2 раза выше стоимости самой дорогой металлической решетки соответствующей марки! Кстати, о ливневке. Причиной отказа администрации Свердловского района принять эту дорогу в собственность стало как раз то, что новая дорога имеет слишком сложную систему ливневок с громоздкими очистными сооружениями. А в районе просто нет специализированных муниципальных предприятий, которые могли бы содержать такие сложные ливневки в нормативном состоянии!

Почетный «лавровый веник»

Теперь перейдем к качеству. С двух сторон автодороги Змиевка – Глазуновка д. Куракино — д. Поздеево в Свердловском районе построен тротуар протяженностью без малого 5 километров. При проверке на поверхности тротуара аудиторы выявили участки с просевшим асфальтовым покрытием, с трещинами, с проросшей травой. Это все свидетельствует о несоблюдении при устройстве тротуара установленных норм и правил. А между тем на строительство треснувших, просевших и внезапно проросших пешеходных дорожек потратили восемь миллионов рублей!

«Золотую пальмовую ветвь» (а лучше, конечно, почетный «лавровый веник») вне всякого сомнения необходимо вручить за поистине гениальное решение чиновников, успешно реализованное на трассе Тросна — д. Каменец — д. Горчаково. Дело в том, что здесь дорога была запроектирована до середины деревни Горчаково. В конце построенной автодороги торжественно был установлен остановочный павильон. Вот только ма-а-аленькая неувязочка. Павильон не действует по назначению, так как рейсовый автобус в данный населенный пункт вообще не ходит! Впрочем, павильон – это только цветочки. Ягодки в том, что дорогу запроектировали шириной 6 метров с расчетом на интенсивное автомобильное движение. При этом, по статистическим данным, имевшимся, кстати, и у проектировщиков, численность населения деревни Горчаково составляет 69 человек. Детей школьного и дошкольного возраста в деревне вообще нет. Социальные объекты (почта и ФАП) находятся в другой деревне — Каменец. Средняя стоимость строительства 1 км этой дороги вылилась в сумму 32 миллиона рублей! Для сравнения: строительство автодороги к деревне Барановка в Свердловском районе с аналогичной численностью населения запроектирована с шириной проезжей части всего 4,5 м (однополосное движение), и соответственно со средней стоимостью строительства 1 км дороги менее 12 миллионов рублей!

Сети есть, но не работают

Что касается строительства газовых сетей и водопроводов, то все, что планировалось на 2018 год, выполнено в полном объеме. Введено в действие 10 объектов водоснабжения общей протяженностью 17,6 км и 6 объектов газоснабжения общей протяженностью 19,2 км. Вместе с тем по результатам выездных проверок в Орловском и Ливенском районах были выявлены нарушения в части приемки и выполнения работ на сумму 812 тысяч рублей. Также выяснилось, что в Орловском районе вновь построенные объекты газоснабжения и водоснабжения вводятся в эксплуатацию несвоевременно (до полугода после окончания строительства). Так, водоснабжение поселка Александровский Орловского района было завершено 14.12.2018 года. Спустя полгода объект все еще не эксплуатировался. По строительству газораспределительных сетей в поселке Южный работы были выполнены 24.07.2018 года. А разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 21.11.2018, т.е. спустя 4 месяца после окончания строительства. Но даже разрешение на ввод еще ни о чем не говорит. На момент проверки КСП этот газопровод все еще не эксплуатировался. Таким образом, на территории Орловского района из трех объектов, построенных в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», два объекта на момент визита аудиторов КСП не эксплуатировались.

Кроме того, проверяющими было установлено, что в Орловском районе в отношении объектов газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования, на протяжении длительного времени не заключались договоры на обслуживание с соответствующей организацией. Так, по состоянию на 26.02.2018 года в перечень объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Орловского района и не переданных в аренду для дальнейшего обслуживания, находились 92 объекта! Сроки постройки сетей варьируются от 1968 года до 2018 года. Общая протяженность необслуживаемых объектов составляет 126,8 км.

Минимальная гарантия, минимальная ответственность

Также аудиторы КСП выявили целый ряд других нарушений. Например, в приемочную комиссию не включались представители проектной и эксплуатационной организаций. Не соблюдались сроки сдачи объектов. Приемка выполненных работ проводилась формально, например, акты приемки законченного строительства объекта волшебным образом оказались подписаны раньше заключительных актов приемки выполненных работ. Нарушались сроки предоставления банковской гарантии. Также аудиторы отметили, что практически всегда устанавливалось обеспечение исполнения контракта в минимально допустимом размере — 5%. Это в случае невыполнения обязательств подрядчиком не позволит взыскать сумму штрафных санкций в полном объеме. Копейка в копейку ситуация повторяется и с гарантией. По всем закупкам проектом муниципального контракта предусмотрен минимально допустимый гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет. При этом КСП отметила, что заказчиками не предъявлялись требования по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств подрядчиками, что также вызывает риски необеспечения исполнения требований заказчика в последующем.

Материалы проверок были направлены в прокуратуру Орловской области, по результатам их рассмотрения внесено три представления. Материалы также были переданы и в полицию. Конкретно по поводу принятия и оплаты вообще не выполненных и некачественно выполненных работ. На момент подготовки отчета КСП судьба этих дел, увы, была еще неизвестна. Зато на заседании профильного комитета облсовета депутаты в лоб спросили чиновников по поводу «золотой» ливневой канализации. На что получили также прямой ответ: а что вы от нас хотите? Документы прошли экспертизу – значит, все правильно! И то, что стоимость ливневок составила 40% от цены строительства всей дороги. И то, что муниципалитет не в состоянии обслуживать построенные за бюджетный счет конструкции. Так и живем! Главное, по бумагам у нас все хорошо. Ведь экспертиза это подтверждает.

Сергей Миляхин