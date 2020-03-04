Особняки есть – налогов нет

№8 (587) от 4 марта 2020 г.

Прокуратура Орловского района по поручению прокуратуры Орловской области проводит проверку налогообложения объектов недвижимости в Орловском районе, в том числе и в элитном поселке Горки, где расположены дома многих орловских «боссов».

Как стало известно «Орловской среде» из собственных источников, мотивом для проведения прокурорской проверки стала «практика уклонения лиц, возведших жилые дома и подключивших их к коммуникациям, от регистрации права на них, что влечет непоступление налогов в бюджет». Напомним, среди таких лиц, имеющих дома, много лет считающиеся «объектами незавершенного строительства» и соответственно не зарегистрированные, значатся такие представители орловского политического и чиновничьего бомонда, как сити-менеджер Орла Александр Муромский и спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский, супруга которого имеет в пользовании особняк в поселке Горки. Естественно, в своих декларациях эти так называемые «недостроенные» дома воротилы орловской политики тоже не указывают.

Особняк главы администрации г. Орла, члена регионального политсовета партии «Единая Россия» Александра Муромского

Как сообщала в прошлом номере «Орловская среда», 4 февраля комиссия Орловского областного Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Орловского областного Совета народных депутатов, рассмотрела обращение представителя «Комитета за гражданские права» Василия Паскару, а также «вопрос о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных Комиссии Орловского областного Совета народных депутатов (далее также – проверка), в отношении депутата Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Семеновича Музалевского». И пришла к выводу, что дом, построенный на участке, находящемся в пользовании супруги Л.С. Музалевского, «декларированию не подлежит» на основании того, что в нем никто не живет и он не использовался «в бытовых нуждах». Между тем, в соответствии с разъяснениями Минтруда, критерием «использования в бытовых нуждах». Является наличие официального подключения объекта незавершенного строительства к энергоносителям, электричеству и (или) газоснабжению! И этот критерий в полной мере применим как к дому Муромского, так и к дому супруги Музалевского.

Особняк, находящийся в пользовании супруги спикера Орловского облсовета, секретаря Орловского реготделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского

Заметим, что хозяева (или пользователи) данных «недостроенных», но подключенных к коммуникациям особняков, не только скрывают их наличие, но еще и не платят налоги, на что совершенно справедливо обратила внимание прокуратура. На данный момент, как нам известно, владельцев и пользователей элитной недвижимости в поселке Горки вызывают повестками в прокуратуру для дачи объяснений. Прокуроров, в частности, интересует, имеется ли разрешение на строительство того или иного дома, введен ли объект в эксплуатацию, подключены ли коммуникации, зарегистрированы ли права на объект. Полагаем, проверочные мероприятия не минуют и особняк, которым уже много лет пользуется, но никак не может его достроить семья Музалевских. И не только. По нашим данным, подобную схему практикуют и другие товарищи – и как правило, это товарищи спикера облсовета Музалевского по партии. Словом, у читателей «Орловской среды» будет возможность оценить широту размаха и любовь к красивой жизни целого ряда представителей так называемой орловской элиты. И сравнить с тем, как живут простые граждане. Как это сделала, например, орловчанка Аделя Майер, опубликовавшая в соцсетях фото особняка, в котором проживает главы Орловского района Юрий Парахин, а рядом – фото здания Жилинской школы, в которой учатся дети из Орловского района. Комментарии здесь, как говорится, излишни.

Особняк главы администрации Орловского района, члена регионального политсовета, секретаря Орловского местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Парахина

Здание Жилинской средней школы в Орловском районе