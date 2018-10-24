Остановите варваров!

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов в очередной раз обратился в прокуратуру с заявлением, в котором просит надзорное ведомство вмешаться в процесс варварского ремонта территории у памятника героям-комсомольцам и остановить противоправные действия.

Как сообщил депутат на своей странице в одной из социальных сетей, в связи с многочисленными обращениями граждан, 18 октября он вместе с координатором общественного движения «Граждане Орла» Вадимом Невровым, а также бывшим депутатом городского Совета народных депутатов Юрием Малютиным побывали в сквере Героев-комсомольцев и осмотрели территорию памятника истории и культуры.

«В ходе осмотра установлено, что работы производятся организацией «Артстрой». Полагаю, что данные работы проводятся в нарушение как федерального, так и регионального законодательства, поскольку вопрос о проведении ремонта на территории, относящейся к памятнику истории-культуры не выносился на заседание Орловского горского Совета народных депутатов, не проводились общественные слушания по изменению архитектурного облика памятника. Кроме того, у подрядной организации нет лицензии на проведение данных видов работ на территории памятника.

Также работы были начаты без доведения лимитов и без заключения договора на ремонт территории памятника Героям-комсомольцам.

И несмотря на всё это представители администрации г. Орла и руководитель УКХ г. Орла Климова С. А. утверждают, что данные работы проводятся законно, — проинформировал Евгений Косогов. — Кроме того, было установлено, что демонтированные гранитные плиты, которые были уложены у основания памятника расколоты и не охраняются, и это несмотря на то, что данный материал представляет колоссальную материальную и культурную ценность.

18.10.2018 мы в очередной раз обратились с заявлением в прокуратуру Заводского района г. Орла и сообщили в полицию о противоправных действиях, совершаемых на территории памятника истории-культуры Героям-комсомольцам».

Напомним, несколько недель назад общественники обнаружили вывороченные гранитные плиты у памятника Героям-комсомольцам. Вскоре выяснилось, что работы на территории памятника ведет ООО «Артстрой» без заключения муниципального контракта: на тот момент аукцион находился в стадии подачи заявок. Тогда начальник УКХ г. Орла Светлана Климова, которое выступает заказчиком работ, пояснила, что в сквере ведутся некие подготовительные работы на безвозмездной основе. Потом, как и ожидалось, чиновники объявили, что победителем аукциона стал все тот же «Артстрой».

На прошлой неделе все та же госпожа Климова на голубом глазу заявила, что часть снятых на территории памятника гранитных плит будет заменена обычной плиткой – якобы для того, чтобы достичь единообразия общественных пространств города. Кто уполномочил клерка средней руки Климову определять, как должны выглядеть «общественные территории» в Орле, почему они должны быть единообразными и уложенными плиткой ООО «Артсрой», начальница УКХ объяснить не удосужилась.

Между тем, как рассказала депутату Косогову во время посещения сквера Героев-комсомольцев одна из местных жительниц, летом на территории памятника уже велись работы по укладке плитки. Тогда площадку у подножия монумента выложили тротуарной плиткой красного цвета. Вот как об этом сообщалось в сюжете Первого областного телеканала в июне нынешнего года:

«25 июня 1972 года на Комсомольской площади города Орла появился памятник Героям-комсомольцам. Строили его тогда всем миром, изыскивали средства, работали на общественных началах орловчане разных профессий и возрастов. Вскоре страна отметит столетний юбилей ВЛКСМ. К череде праздничных мероприятий было решено приурочить и реставрацию памятника Героям-комсомольцам.

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области (в советское время – видный комсомольский деятель местного масштаба. – Прим. ред.):

— Мы обратились с этой просьбой в Орловский областной совет народных депутатов, к временно исполняющему обязанности губернатора Андрею Евгеньевичу Клычкову, они нас поддержали. Было дано поручение начать эти реставрационные работы. Вы видите, что часть из них уже выполнена. Мы уверены, что к юбилею комсомола мы эту площадку приведем в должное, надлежащее состояние…

Далее следуют пояснения корреспондента:

— Работа проведена еще не в полном объеме, хотя заметны уже значительные изменения в облике памятника…

Далее демонстрируется та самая красная плитка, уложенная у подножия скульптурной группы (см. фото), которую спустя несколько месяцев полностью демонтировали и заменили плиткой серого цвета.

Таким образом, как уже писала «Орловская среда», с определенного времени, в Орле стали активно осваиваться московские технологии, когда, по выражению лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, идет «подпилеж бюджета» под видом заботы о горожанах. Перманентное перекладывание плитки в одном и том же месте – классический пример этого процесса. В Орле, правда, имеются местные особенности: «подпилеж» сопровождается беспардонными заявлениями чиновников вроде Светланы Климовой, наплевательским отношением к закону и варварскими методами производства работ по так называемому благоустройству.

Улица Ленина, изуродованная при экс-губернаторе коммунисте Потомском, стала лишь первой ласточкой. При новом губернаторе, экс-депутате Мосгордумы коммунисте Клычкове процесс пошел вовсю: только за один год мы получили похожий на лоскутное одеяло бульвар Победы, «отреставрированную» против всяких правил колоннаду городского парка, облицованную туалетной плиткой классическую балюстраду в Дворянском гнезде (см. фото на стр.15), обезображенную территорию памятника Героям-комсомольцам и повсеместно вывороченный гранит (часть его, как недавно выяснил депутат облсовета Виталий Рыбаков, свозится на мусорный полигон (как в случае в ремонтом моста Дружбы), а часть, как в сквере Героев-Комсомольцев, в безобразном состоянии свалена под открытым небом). Попытки общественности остановить эту вакханалию успехом, увы, пока не увенчались. Тем не менее общественники и депутаты не сдаются. В повторном обращении к прокурору Орловской области Ивану Полуэктову депутат Евгений Косогов просит внести предписание о незамедлительном приостановлении любых видов работ на территории памятника истории-культуры, а также принять меры прокурорского реагирования в отношении всех виновных лиц, допустивших нарушение закона, невзирая на занимаемые ими должности, поскольку все равны перед законом. Надеемся, что прокуратура также считает, что перед законом равны все – и отреагирует на обращение депутата. Пока еще не поздно.

Татьяна Филева