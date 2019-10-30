Остановку «Стадион Ленина» в Орле привели в надлежащий вид

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, остановочный павильон «Стадион Ленина» привели в надлежащий вид. Напомним, ранее в соцсетях жители высказывали претензии к качеству выполненных работ.

В ближайшее время планируется благоустроить еще две остановки общественного транспорта. Так, на остановке «Завод Автосельмаш» подготавливают площадку под монтаж павильона; на оборудование остановочного пункта в районе школы №26 объявлены конкурсные процедуры.