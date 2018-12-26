Осторожно, мост!

№44 (537) от 26 декабря

Ремонт моста Дружбы в Орле ведется с нарушениями законодательства и может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. То, о чем так долго говорили специалисты и общественность, подтвердила прокурорская проверка. В результате глава администрации Орла Александр Муромский получил предостережение о недопустимости нарушения закона.

О результатах проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района города Орла, сообщил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов: проверка проводилась по фактам, изложенным в его обращении в прокуратуру.

В частности, как выяснила прокуратура, краны SANY SCC 100 и Hitachi SCX 1000, которые подрядчик – ООО «РГС» – хотел использовать при замене балок пролетных строений моста, использовать нельзя, поскольку при их применении нагрузка на мост превысит нормативно допустимые значения в два раза. При этом подрядчик не согласовал с проектировщиком замену крана КШМ-63 (его использование предусмотрено в проектной документации) на указанные выше краны.

«Также ООО «РГС» до сих пор не предоставлен расчёт устойчивости опор при полном снятии асфальтобетонного покрытия до верха плиты балок пролетных строений всех пролётов на половине моста и всех пяти балок в каждом пролёте, – сообщил Евгений Косогов со ссылкой на материалы прокурорской проверки. – Кроме того, в проекте производства работ, представленном подрядчиком на согласование МКУ «УКХ» г. Орла, не разработаны мероприятия по производству работ в зимних условиях».

Депутат также отмечает, что при проведении работ по разборке мостового полотна ООО «РГС» были допущены значительные проломы плит пролётных строений. «При ведении технического надзора за проведением работ на м. Дружбы КУ ОО «Орёлгосзаказчик» и МКУ «УКХ» г. Орла были выявлены нарушения правил организации строительства, связанные с открытым доступом пешеходов на строительную площадку и проходом по м. Дружбы».

В результате прокуратура пришла к выводу, что все эти факты «могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, что может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, к значительным материальным потерям для бюджета г. Орла и нарушению жизнедеятельности людей».

При этом администрации Орла напомнили о необходимости «принять комплекс мер, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь бюджета г. Орла в случае их возникновения», а главу администрации Александра Муромского, как говорилось выше, предостерегли о недопустимости нарушений закона. Кроме того, как разъяснила прокуратура, в случае неисполнения требований надзорного ведомства сити-менеджер будет привлечен к установленной законом ответственности.

Отметим, Муромский предупреждениям внял: по информации Евгения Косогова, после получения предостережения из прокуратуры краны, которые уже находились на мосту Дружбы, были разобраны. Более того, в понедельник чиновники мэрии провели на объекте выездное совещание, куда пригласили и представителя подрядчика. В ходе совещания выяснились интересные вещи. Во-первых, как был вынужден признать ведущий инженер производственно-технического отдела ООО «РГС» Павел Алексеенко, подрядчик допустил отставание от графика выполнения работ примерно на полтора месяца. Объясняется это трудностями с переносом коммуникаций. Во-вторых, новая техника (краны) для производства работ прибудет в Орел не ранее февраля. В-третьих, несмотря на давние обещания залатать ямы на проезжей части моста, подрядчик намеревался приступить к ямочному ремонту только 21 декабря, однако, как водится… помешал снегопад.

Словом, после совещания стало ясно, что ремонт моста Дружбы таит в себе еще много «сюрпризов» для горожан – и сюрпризы эти будут не из приятных.