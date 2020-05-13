13 мая 2020



Осторожно! На Орловщине ожидаются заморозки

По данным Орловского гидрометцентра, утром 14 мая на территории региона ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов. При возникновении аварийных ситуаций и происшествий немедленно обращайтесь в МЧС по телефонам 8 (4862) 44-98-60, 43-09-45, 43-37-36, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номерам 8 (4862) 43-22-12, 43-37-35.

Кстати, такой сюрприз погоды пришел не только в наши края. Накануне на Северо-Западе России резко похолодало: после +25 температура резко понизилась до 0. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях выпал снег и сформировался снежный покров. На юге Ленинградской области высота снежного покрова составила 8 см! Прохождение холодного фронта сопровождалось сильными осадками. В частности, за минувшую ночь на Псковщине и Новгородчине выпало до половины месячной нормы! Об этом сообщает портал «Гисметео».

 

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Опубликовано 13 мая 2020 в 18:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 58

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