Осторожно, педикулез! Орловских родителей попросили обратить внимание на волосы детей

Педикулез (вшивость) является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. И «подхватить» это заболевание могут дети не только из самых неблагополучных семей — достаточно проехать в автобусе на сиденье, где до вас прокатился бомж. Поэтому заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого и очень важно правильно и быстро среагировать на обнаружение непрошеных гостей на голове вашего ребенка.

Вопреки распространенным заблуждениям вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и бегает (но не прыгает). Педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.

На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. Платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает их к волосам на теле человека. Платяная и головная вши являются переносчиками сыпного тифа и некоторых видов лихорадок.

Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 3 до 6 лет. Пораженность головным педикулезом среди учащихся общеобразовательных организаций в среднем по стране составила 0,03%. То есть, если в школе учится 500 человек — там в среднем обнаруживают по 15 больных детей.

Чтобы не заразится необходимо соблюдать простые правила: мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы;стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений.

Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос — через эти предметы передаются вши.

Обязательно осмотрите членов семьи после их длительного отсутствия — это очень актуально как раз после летних каникул. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения. Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий.

Самое главное — современные средства позволяют без труда справиться с педикулезом, поэтому если обнаружился педикулез у ребенка, необходимо спокойно дойти до ближайшей аптеки и приобрести средство для обработки от педикулеза. Затем обработайте волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией. Вымойте голову с использованием шампуня или детского мыла. Обязательно удалите механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид. Наденьте ребенку чистое белье и одежду. И непременно постирайте все постельное белье и вещи, после чего также обязательно и тщательно нужно прогладить горячим утюгом с паром. Повторите осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней, — советуют специалисты Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 01 Сен 2017 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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