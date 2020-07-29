Осторожно! Завтра на Орловщину обрушится непогода

МЧС предупредило орловцев об ухудшении погоды и возможных проблемах. Так, по прогнозу Орловского гидрометцентра уже сегодня ночью пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Завтра днем местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер западный 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 23-28°.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Если сильный ветер застал вас на улице, МЧС рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям – все это во время порывов ветра может представлять серьезную опасность. Не надо при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Машину с вечера лучше поставить в гараж. При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.