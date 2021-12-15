15 декабря 2021



Осужден житель Орла, готовивший массовое убийство

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
УФСБ России по Орловской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя г. Орла Догадина П.А., причастного
к подготовке вооруженного нападения с использованием огнестрельного оружия и самодельных зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

Приговором Советского районного суда г. Орла, Догадин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК России, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком
на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

По информации пресс-службы УФСБ России по Орловской области

 

Строительство дороги по улице Раздольной в Орле завершается
В Заводском районе Орла произошел мощный взрыв
На улице Тургенева возле школы №22 наконец-то поставили светофор
Опубликовано 15 Дек 2021 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"