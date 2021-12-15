Осужден житель Орла, готовивший массовое убийство

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий

УФСБ России по Орловской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя г. Орла Догадина П.А., причастного

к подготовке вооруженного нападения с использованием огнестрельного оружия и самодельных зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

Приговором Советского районного суда г. Орла, Догадин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК России, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком

на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

По информации пресс-службы УФСБ России по Орловской области